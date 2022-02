Ultime Notizie » Casa Metaverso » Problemi del Metaverso: la tua Casa potrebbe essere nel mirino degli Invasori

Nel mondo reale, il mercato immobiliare ha sempre portato enormi profitti. Molti vogliono investirci, ma è vero che la maggior parte degli immobili più desiderati sono già occupati. Tuttavia, questo non è il caso nel mondo del metaverso, un luogo in cui è disponibile la stessa casa che si desidera acquistare. E sì, ad un prezzo interessante.

Cosa accadrà alla versione digitale della tua casa nel metaverso?

Una delle iniziative che è riuscita a scalare di più nel metaverso è quella promossa da Next Earth, azienda tedesca che ha creato una copia della terra, l’ha divisa in appezzamenti di 100 metri e li sta mettendo in vendita.

Naturalmente, questo ha attirato l’attenzione di molti investitori. Che si sono dati il ​​compito di acquistare case e edifici che non appartengono a nessuno di loro nel mondo reale. Sì, uno di quegli investitori potrebbe aver comprato la tua casa.

In effetti, questa “occupazione” svolta nel mondo virtuale non ci riguarda affatto nel mondo reale. In questo modo, chiunque potrebbe facilmente acquistare la tua casa nel metaverso e possederla lì. Ricordiamo che in quel luogo non c’è una pubblica amministrazione, quindi un’azione del genere non sarebbe illegale. In effetti, molti investitori stanno spendendo ingenti somme di denaro su tali terreni.

Di cosa parla Next Earth?

Per capire il fascino degli investitori verso queste trame virtuali, dobbiamo spiegare in modo approfondito tutto ciò che implica l’azienda Next Earth.

Questa azienda lavora con MATIC, quindi gli edifici più famosi della città di solito hanno un prezzo piuttosto alto. Questo è dovuto perchè si cerca anche di promuovere l’acquisto e cercano di aumentare il prezzo degli altri terreni o case. Essendo un business NFT , l’idea della rivendita è molto presente.

In effetti, Next Earth è una piattaforma abbastanza completa, che ti consente di rivendere i tuoi NFT su siti come OpenSea. Tuttavia, dopo tutta questa spiegazione, sorge una domanda importante: la tua NFT ha davvero un valore assicurato? Dobbiamo rispondere che no, solo perché hai un NFT dal tuo edificio non avrai alcuna influenza.

Allora perché così tanti investitori stanno acquistando? Lo fanno per una promessa futura ed è la seguente: queste persone sperano (quando gli occhiali virtuali diventeranno popolari) di essere in grado di utilizzare gli NFT che hanno per costruire pubblicità virtuali associate ai luoghi. Pertanto, tali investitori potrebbero addebitare l’affitto dei marchi per la pubblicità lì.