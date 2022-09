Ultime Notizie » Calciomercato » Prima di PSG-Juventus c’è la Fiorentina Sabato pomeriggio

DIRETTA JUVE – Giornate incandescienti per la Juventus che dopo il successo sullo Spezia per 2-0 con reti di Vlahovic e Milik, affronta la Fiorentina a Firenze sabato alle 15 come anticipo della 5a giornata di Serie A. Un test importante anche in vista dell’esordio nella fase a gironi di Champions League contro il Paris SG che avverrà pochi giorni dopo, e cioè martedì 6 settembre alle ore 21 a Parigi.

Durante Juve-Spezia è stato presentato al pubblico anche l’ultimo arrivato in casa Bianconera: Leandro Paredes è un nuovo giocatore della Juventus. Ingaggio con riscatto di 15 milioni di euro (+ 5 in variabili). L’argentino incontrerà nuovamente Ángel Di María e affronterà il PSG in Champions League nei prossimi giorni.

Le ultime notizie di calciomercato ci dicono che Arthur Melo è tornato al Liverpool, con un accordo che prevede la formula del prestito “secco”, senza cioè alcun diritto od obbligo di riscatto.

L’ex Barcellona avrebbe dato risposta affermativa alla richiesta di Jürgen Klopp arrivata nelle ultime ore.

Per quanto riguarda Wojciech Szczesny che è uscito in barella per infortunio durante Juventus-Spezia di mercoledì 31 agosto, gli esami recenti hanno dato notizie rassicuranti: escluse fratture o lesioni alla caviglia. Non sappiamo però i tempi di recupero, ma sicuramente non ci sarà l’acquisto di un altro portiere.

Le prossime partite della Juventus tra Serie A e Champions League

Dopo Fiorentina-Juventus di sabato 3 e PSG-Juventus di martedì 6 settembre, la Vecchia Signora sarà impegnata in casa contro la Salernitana l’11 settembre alle 20:45, per poi tornare nuovamente in campo per la Champions League il 14 settembre alle ore 21 quando, all’Allianz Stadium, riceverà il Benfica. Il terribile ciclo di tante partite ravvicinate si concluderà il 18 settembre con Monza-Juve alle ore 15 per la 7a giornata di campionato.