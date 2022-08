Dove vedere Juventus-Spezia Streaming Gratis. Dopo le vittorie di Inter e Roma di ieri sera, continua il primo turno infrasettimanale per il campionato di calcio di Serie A 2022-23: alle ore 20:45 di oggi mercoledì 31 agosto per la 4a giornata si gioca all’Allianz Stadium di Torino Juventus-Spezia. Tra le big in campo oltre alla Juventus, anche Lazio e Napoli, le quali puntano la Roma in testa alla classifica dopo la vittoria di ieri sul Monza con Dybala protagonista.

Una sola vittoria e due pareggi di fila: la Juventus vuole partire a vincere con continuità e contro lo Spezia vuole i tre punti. Massimiliano Allegri (Juve): “Non ho ancora deciso la formazione, torneranno disponibili Di Maria e Fagioli e deciderò anche se far giocare Milik con Vlahovic. Questa partita è la più importante, abbiamo lasciato quattro punti e dobbiamo recuperarli. Pogba? Paul non è disponibile”.

Luca Gotti (Spezia), invece, pensa di far debuttare Holm e l’islandese Ellertsson. Possibile lo spostamento di Gyasi in avanti, a far coppia con Strelec o con Nzola. Di seguito le informazioni per vedere la partita Juventus-Spezia in video streaming gratis e diretta live tv.

⚽ Juventus-Spezia Streaming Live: ultime notizie formazioni

La Juventus ha vinto tutti i quattro precedenti disputati in Serie A contro lo Spezia dopo non essere riuscita a battere i liguri nei due precedenti in Serie B nella stagione 2006/07 (1N, 1P). Lo Spezia potrebbe diventare il quinto avversario contro cui la Juventus riesce a vincere tutte le prime cinque sfide nella propria storia in Serie A dopo Chievo, Pescara, Sampierdarenese e Siena.

⚽ Le probabili formazioni di Juventus-Spezia

Juventus (4-2-3-1): Szczesny; De Sciglio, Bremer, Danilo, Alex Sandro; Rabiot, Locatelli; McKennie, Miretti, Kostic; Vlahovic. Allenatore Massimiliano Allegri. A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Rugani, Gatti, Rovella, Zakaria, Soulé, Kean, Milik. Indisponibili: Kaio Jorge, Chiesa, Aké, Arthur, Pogba, Di Maria, Bonucci, Fagioli. Squalificati: nessuno.

Spezia (3-5-2): Dragowski, Nikolau, Kiwior, Caldara; Reca, Kovalenko, Sala, Agudelo, Gyasi; Verde, N’Zola. Allenatore Gotti. A disposizione in panchina: Zoet, Zovko, Hristov, Kornvig, Bourabia, S.Bastoni, Holm, Ellertson, Podgoreanu, Maldini, Strelec, Sanca. Indisponibili: Amian, Ferrer, Nguiamba e Sher. Squalificati: Ekdal.

Arbitro: Colombo. Guardalinee: Scatragli e Marchi. Quarto Uomo: Valeri. VAR: Nasca. Assistente VAR: Longo S.

⚽ Dove vedere Juventus-Spezia in TV

Juventus-Spezia diretta tv con il servizio a pagamento di DAZN visibile anche con le smart tv di ultima generazione compatibili. La partita rimarrà nell’archivio di DAZN per rivederla on demand dopo il fischio finale.

la punizione incredibile calciata da Dušan Vlahović per la Juve contro la Roma ha portato il gol più veloce della sua carriera in Serie A (76 secondi!). Ha anche segnato quattro gol in carriera contro lo Spezia, tre dei quali nella ripresa. Un compito primario per il difensore dello Spezia Simone Bastoni sarà quello di provare a fermare Vlahović, ma è interessante notare che in questa stagione ha già fatto un gol ed un assist.

⚽ Juventus-Spezia Streaming Gratis senza Rojadirecta



Il match verrà trasmesso in diretta e in co-esclusiva anche su Sky grazie ai canali digitali di(201 del satellite),(202 del satellite),(213 del satellite).

Juventus-Spezia streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it) e Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, sia sul proprio pc o notebook. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Tra le squadre affrontate più di tre volte in Serie A, lo Spezia è quella contro cui l’attaccante della Juventus Dusan Vlahovic ha il miglior rapporto minuti/gol (una rete in media ogni 84) – quattro le marcature totali contro i liguri, inclusa la sua ultima tripletta nel torneo, nell’ottobre 2021 con la maglia della Fiorentina.

⚽ Alternative per vedere Juventus-Spezia in diretta streaming gratis

Alternative per vedere Juventus-Spezia non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online, che si trovano tra i risultati che restituisce Google o Yahoo! nel cercare la frase “Juventus-Spezia Rojadirecta“, e che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, sono irregolari con la legge italiana.