Ultime Notizie » Calcio Serie A » Serie A: la Juve perde Szczesny 20 giorni

La Juventus di Allegri non è ancora pronta per iniziare il campionato, quando mancano pochi giorni. Dopo la bruciante sconfitta per 4-0 contro l’Atletico Madrid di Simeone alla Continassa e l’addio definitivo al sogno di riavere in Bianconero Alvaro Morata (autore di una tripletta nella stessa partita), la Vecchia Signora perde un’altro giocatore in vista dell’inizio di campionato.

Il debutto in Serie A 2022/23 che avverrà il giorno di ferragosto contro il Sassuolo, la Juve dovrà fare a meno anche del portiere titolare Wojciech Szczesny il quale, come recita il comunicato stampa diffuso dalla Juventus in queste ultime ore, “a causa di un fastidio avvertito alla fine del primo tempo della partita con l’Atletico Madrid, è stato sottoposto questa mattina ad accertamenti radiologici presso il J|Medical che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra“. In sostanza Szczesny dovrà aspettare “circa 20 giorni per la sua ripresa agonistica”.