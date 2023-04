Ultime Notizie » Calciomercato » Juventus-Napoli Transfermarkt: Giuntoli bolle in pentola

Domani sera, allo stadio “Allianz Stadium” di Torino si sfideranno in un sempre appassionante duello Juventus e Napoli. Nel loro ultimo confronto, i partenopei hanno dominato la Vecchia Signora, infliggendo uno storico 5-1. A 16 punti di distanza, tutto sembra indicare che i partenopei si porteranno a casa il titolo di Serie A, 33 anni dopo l’ultimo campionato vinto con Maradona che oggi non c’è più.

Ma la Juventus vuole, in ottica calciomercato, pescare nel Napoli. Dopo aver ingaggiato Gonzalo Higuaín, Maurizio Sarri o Arek Milik, i bianconeri hanno messo gli occhi su Cristiano Giuntoli, direttore sportivo partenopeo. Come suggerisce l’esperto in Transfermarkt Nicolò Schira, il toscano è il prescelto per sostituire Francesco Calvo. Tuttavia, a Torino si stanno valutando alternative. Frederic Massara, dell’AC Milan, Giovanni Rossi, direttore sportivo del Sassuolo, o Pablo Longoria, presidente dell’Olympique de Marseille, sono opzioni da considerare per la Juventus.