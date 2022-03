Ultime Notizie » Calcio » Coppa Italia, Fiorentina-Juventus 0-1: decide autogol di Venuti al 91°

In un Artemio Franchi gremito per le grandi occasioni, la Juventus vince al 91° dopo un tiro cross di Cuadrado deviato nella propria rete da Venuti, incavolato nero per la disfatta. Una beffa per la Fiorentina che avrebbe meritato vincere questa partita di andata di semifinale di Coppa Italia 2021-2022, andata in onda in diretta streaming in chiaro su Canale 5 di mediaset. Sul taccuino anche un palo di Ikone. Ricordiamo che per questa stagione, vale ancora la regola del gol in trasferta.

Il grande ex della serata, il serbo Dusan Vlahovic, è stato fischiatissimo dal pubblico viola per tutta la durata del match. Lui si è comportato da vero professionista, e anzi è andato oltre: nell’azione del gol bianconero, Vlahovic si gira per chiedere un fallo di mano all’arbitro e non si rende conto che il pallone stava entrando in porta. Una volta realizzato che la sua squadra aveva segnato, ha l’istinto di andare a correre per raggiungere nei festeggiamenti Cuadrado, ma poi si ferma, ricordandosi che vuole portare rispetto per la sua ex squadra e si desfila mentre tutti i suoi compagni festeggiano.

Anche dopo il fischio finale, Vlahovic è andato a rincuorare Venuti che continuava a disperarsi per l’autogol, e poi ha salutato tutti i giocatori della sua ex squadra compreso l’allenatore Italiano.

Il tabellino di Fiorentina-Juventus 0-1 (primo tempo 0-0)

Marcatori gol: 90’+1′ autogol Venuti.

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Odriozola (46’ Venuti), Milenkovic, Igor, Biraghi; Castrovilli (83’ Duncan), L Torreira, Bonaventura; Ikoné (83’ Gonzalez), Saponara (65’ Sottil); Piatek (65’ Cabral). Allenatore Italiano.

Juventus (3-5-2): Perin; Danilo, de Ligt, De Sciglio; M Aké (46’ Cuadrado), Locatelli, Arthur, Rabiot, Luca Pellegrini; Vlahovic, Moise Kean (60′ Morata). Allenatore Allegri.

Arbitro: Guida di Torre Annunziata. Ammoniti: Pellegrini, De Sciglio; Bonaventura, Milenkovic.