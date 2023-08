Ultime Notizie » Arrosticini » Tutto quello che devi sapere per preparare un barbecue memorabile

Per chi può godere di uno spazio all’aperto dove trascorrere del tempo con i propri cari, la bella stagione vuol dire soprattutto organizzare momenti di convivialità e condivisione.

Organizzare un barbecue nel proprio giardino rappresenta infatti la soluzione perfetta per trascorrere del tempo con amici e parenti all’insegna del buon cibo.

Tuttavia, per realizzare cotture perfette è fondamentale procurarsi l’attrezzatura giusta. Dalla semplice fornacella fino ai barbecue più sofisticati, completi di piastre a induzione e pietre refrattarie, sono numerosi i modelli tra cui scegliere.

Ma non solo, è possibile anche rivolgersi a negozi, fisici e online, dediti alla vendita di attrezzature per cuocere determinate carni. Ad esempio, è possibile rivolgersi ad aziende specializzate nella vendita online di barbecue per arrosticini e di altre tipologie di barbecue specifici.

Ma quali sono gli aspetti fondamentali a cui prestare attenzione quando si organizza un barbecue? Scopriamolo insieme.

La selezione delle carni

Selezionare le carni giuste e prepararle a regola d’arte è il primo e imprescindibile comandamento che ogni bravo “barbecuer” dovrebbe rispettare per soddisfare il palato dei propri ospiti.

Esistono molti tagli di carne che si prestano alla cottura su fornace, come bistecche, salsicce, spiedini, ma anche tante tipologie di carne, dal bovino al wagyu.

Gli arrosticini, spiedini tipici della cucina abruzzese, ad esempio si prestano molto bene a questo tipo di cottura, e inoltre sono molto semplici da preparare. Pratici, sfiziosi, succulenti, questi piccoli cubetti di carne di pecora, infilzati in uno spiedino in legno, sono una vera e propria esplosione di sapore in bocca. Li adorano grandi e piccini, per cui si prestano bene per pranzi o cene di famiglia a cui ci sono molti i bambini.

Si può anche marinarli in anticipo, con olio extravergine, sale, pepe e spezie, così da insaporirli ancora di più.

Come accompagnare le carni

Infatti, il segreto di un barbecue di carne ben riuscito, molto spesso, è proprio la, da realizzare con i più disparati pinzimoni.

Le marinature sono un passaggio indispensabile per realizzare un barbecue di successo, tuttavia anche le salse e i contorni rivestono un ruolo centrale, in quanto aiutano ad esaltare il sapore della carne, a renderlo unico e originale.

Per condire gli arrosticini, ad esempio, si potrebbe preparare una salsa al pesto, anche a base di basilico o pomodori secchi. Ma vanno bene anche maionese leggera, senza uovo, per non eccedere con proteine e calorie. Maionese, ketchup e salsa BBQ sono inoltre perfette anche per accompagnare salsicce e hamburger.

Ottime anche le insalate in accompagnamento alla carne, per sgrassare il palato e dare un tocco fresco mediterraneo alle vostre grigliate, specie se a base di pomodori, cetrioli e cipolla rossa condita con sale, olio EVO e origano.

Crea la giusta atmosfera

Creare un’atmosfera conviviale è il secondo ingrediente che non può assolutamente mancare in un barbecue memorabile. È importante curare anche la location, apparecchiare la tavola con gusto, ma anche la zona relax, dove i vostri ospiti potranno rilassarsi mentre vi dedicate alla cottura.

Banalmente, gli arrosticini, come molti altri tipi di spiedini, si possono gustare anche seduti al divanetto o sui cuscini posizionati sul prato, circondati da lanterne e candele profumate, in un’atmosfera soffusa, calda e avvolta dalle note di una musica lounge o ambient, adatta a far rilassare proprio tutti.