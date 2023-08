Ultime Notizie » Bryan Randall » Morto Bryan Randall, fotografo e compagno di Sandra Bullock, dopo una lunga battaglia contro la SLA

Il fotografo americano Bryan Randall è morto sabato scorso all’età di 57 anni, dopo aver combattuto per tre anni contro la sclerosi laterale amiotrofica (SLA), ha annunciato la sua famiglia lunedì su People. Dal 2015 Randall era partner dell’attrice hollywoodiana Sandra Bullock, 59 anni.

“Bryan ha scelto presto di mantenere privato il suo viaggio per la SLA, e quelli di noi che si prendono cura di lui hanno fatto del nostro meglio per onorare la sua richiesta”, hanno detto in un comunicato stampa.

La relazione di Bryan Randall con Sandra Bullock

Sandra Bullock, 59 anni, aveva incontrato per la prima volta Bryan Randall, un modello diventato fotografo, quando ha fotografato il compleanno di suo figlio Louis nel gennaio 2015. Hanno reso la loro relazione più pubblica nello stesso anno, inclusa un’apparizione al matrimonio di Jennifer Aniston e Justin Theroux.