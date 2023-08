Ultime Notizie » Alieni » Avi Loeb: possibili prove di Vita Extraterrestre

Avi Loeb, famoso fisico teorico americano specializzato in astrofisica e cosmologia, afferma di aver scoperto possibili prove di vita extraterrestre, un evento che secondo lui avrebbe cambiato il modo in cui gli umani comprendono il loro posto nell’universo.

La scoperta dell’oggetto misterioso

L’attuale direttore del Dipartimento di Astronomia di Harvard, ha dichiarato questo lunedì nel programma “Fox & Friends” in live streaming, di aver esaminato un oggetto che si muoveva nello spazio “più velocemente del 95% delle stelle vicine al sole”, con maggiore “forza materiale” e durezza rispetto alla maggior parte delle rocce. Inoltre, ha escluso che potesse trattarsi di un tipico meteorite, attribuendogli la possibilità di “propulsione”.

I risultati dell’analisi

Avi Loeb afferma che si stanno raccogliendo alcuni risultati “interessanti” a questo proposito, sebbene non possa dettagliarli fino a quando non li avrà strutturati in un articolo scientifico, che spera di rendere disponibile al pubblico entro un mese. “Quello che stiamo facendo ora è analizzare la composizione delle particelle fuse che sono state rilasciate da questo oggetto quando è stato esposto alla palla di fuoco che ha creato mentre si muoveva nell’aria“, ha detto.

Le implicazioni della scoperta

L’esperto sostiene che per gli abitanti della Terra la scoperta di vita extraterrestre sarebbe simile a trovare un vicino nascosto.

“Questo è il cambiamento fondamentale nella nostra prospettiva sul nostro posto nell’universo”, ha affermato Loeb. “E la domanda successiva sarebbe, naturalmente, se quella civiltà è molto più avanzata di noi. E se sarebbe un cambiamento fondamentale”, ha aggiunto.

Le dichiarazioni di David Grusch

“Significherebbe che abbiamo un vicino, che non siamo soli. Come quando si esce in giardino e si trova una pallina da tennis lanciata da qualcuno e ci si rende conto di avere un vicino“, ha commentato.

Loeb ha anche parlato delle polemiche dichiarazioni di un ex funzionario dei servizi segreti dell’Aeronautica degli Stati Uniti, David Grusch, che di recente ha denunciato al Congresso che Washington ha da decenni un programma segreto dedicato a raccogliere dati e analizzare oggetti volanti non identificati che avrebbero subito incidenti.