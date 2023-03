Ultime Notizie » andrea pirlo » Pirlo indeciso sul futuro: Juve lo richiamerà?

CALCIOMERCATO JUVE – In Turchia, il team di Fatih Karagümrük è guidato dall’allenatore italiano Andrea Pirlo, ma l’ex tecnico della Juve non ha ancora deciso quale sarà il suo destino.

Il tecnico è legato alla squadra fino al 30 giugno, ma ha dichiarato che non valuterà l’offerta di rinnovo presentata dalla società fino alla fine della stagione.

Come ha dichiarato su La Gazzetta dello Sport, Andrea Pirlo (43 anni, nato il 19 maggio del 1979) non ha ancora deciso cosa fare e sarebbe lieto di ricevere una chiamata dalla Juventus per tornare a Torino. Il motivo? “È logico accettare l’offerta di un grande club”. Diventerà il successore di Massimiliano Allegri?