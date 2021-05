Ultime Notizie » Calciomercato Juve » Calciomercato Juve: in arrivo Marco Asensio dal Real Madrid, possibile scambio con Bentancur

Marco Asensio potrebbe lasciare il Real Madrid per arrivare nelle file della Juventus in estate: avrebbe un’offerta importante dalla Vecchia Signora. Il Real Madrid ha avuto una stagione ricca di alti e bassi e irregolarità. Tuttavia, la squadra guidata da Zinedine Zidane ha la possibilità di vincere la doppietta in La Liga e in Champions League che sarebbe storica per la squadra Merengue. Parallelamente i dirigenti spagnoli sanno che devono fare una pulizia importante della rosa, allontanando i giocatori che non si sono esibiti ai livelli previsti, tra i quali c’è Marco Asensio, che avrebbe un’offerta dalla Juventus. La squadra dove milita Cristiano Ronaldo potrebbe essere rinforzata con un altro madridista.

Secondo alcuni media spagnoli, Marco Asensio sarebbe uno dei suoi giocatori che per la prossima stagione avrebbe un piede fuori dal Real Madrid, visto che ci sarebbe un’offerta importante della Juventus in Serie A.

Se l’offerta della Juventus si rivelasse abbastanza allettante per il Real Madrid, la squadra del Merengue lascerebbe partire senza problemi il nazionale spagnolo, pensando di fare cassa per finanziare poi gli acquisti di

Marco Asensio in questa stagione, finora, ha segnato sei gol e ha dato due assist con il Real Madrid tra La Liga de España e la Champions League, numeri considerati insufficienti al club per un giocatore che ha giocato il 56% dei minuti nel campionato locale.

Quanto costa Marco Asensio

Secondo il portale Transfermarkt, Marco Asensio è valutato 35 milioni di euro. Quindi se la Juventus vuole i servizi dell’esterno spagnolo, dovrà pagare almeno 40 milioni di euro, visto che ha anche un contratto fino al 2023 con il Real Madrid. Potrebbe anche prendere corpo un possibile scambio con Rodrigo Bentancur: una possibilità descritta da TuttoSport