Terremoto a Campobasso, chiusura scuole per precauzione

TERREMOTO OGGI – Il primo cittadino di Campobasso, Gravina, ha deciso oggi di sospendere le attività didattiche di ogni tipo di istituzione scolastica pubblica e privata, sia paritaria che parificata, nonché degli asili nido sia pubblici che privati.

Tale provvedimento è stato preso per garantire la massima sicurezza dopo ladi Magnitudo M4,7 e per permettere accurati sopralluoghi. Gravina, impegnato nei sopralluoghi notturni con i Vigili del Fuoco, ha rassicurato che non ci sono state segnalazioni di danni a persone o cose nella zona di Campobasso.