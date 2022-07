Ultime Notizie » Alvaro Morata » Calcio Mercato: I prossimi acquisti che la Juventus vuole chiudere

Giorno dopo giorno il nuovo progetto della Juventus prende forma. Dopo aver acquisito i servizi dell’esterno Angel di Maria, del centrocampista Paul Pogba e del difensore Gleison Bremer, la Juve continua a lavorare con la ferma intenzione di migliorare la competitività di una rosa che l’anno scorso ha fatto cilecca.

La prossima operazione che la Vecchia Signora vuole portare a termine è quella volta di far tornare Alvaro Morata (29 anni) a Torino. L’attaccante sembra intenzionato a tornare, ma la trattativa con l’Atletico Madrid non va avanti.

Prossimi acquisti Juventus sessione estiva Calciomercato

Il motivo? La distanza che separa i 30 milioni di euro che chiede la squadra spagnola dai poco più di 15 milioni di euro che la Juve intende spendere. In alternativa restano il tedesco(Chelsea) e il francese(Manchester United).

Una volta plasmato l’attacco, i bianconeri cercheranno di completare il proprio centrocampo. Dopo l’addio di Aaron Ramsey e il più che probabile di Arthur, la dirigenza si impegnerà per portare a termine l’ingaggio di un nuovo centrocampista. In questo senso, il suo grande desiderio continua ad essere l’argentino Leandro Paredes (PSG, 28 anni).

Inoltre, anche i Bianconeri non escludono l’incorporazione di un nuovo lato sinistro. Il contratto di Alex Sandro scade nel 2023 e siccome non ha molta voglia di rinnovarlo, è possibile che finisca per essere ceduto. Sebbene abbia diversi calciatori versatili che potrebbero adattarsi a tale demarcazione, molti quotidiani alludono ad un crescente interesse per David Raum (24 anni), un esterno tedesco che ha completato una stagione straordinaria con il TSG Hoffenheim.