Ultime Notizie » Angel Di Maria » Angel Di Maria prolunga il contratto con la Juventus? Dipende dalle sanzioni

Angel Di Maria lo va affermando da qualche settimana: “sto bene a Torino“. Ormai possiamo dirlo: il suo futuro più immediato è nell’aria e diventa sempre più chiaro. L’esterno argentino terminerà il suo contratto con la Juventus il prossimo giugno, ma le ultime informazioni sul calciomercato della Juventus suggeriscono che prolungherà il suo contratto in bianconero per un’altra stagione. Ad una sola condizione: che n0n ci siano nuove sanzioni economiche e sportive nei confronti della Juventus, visto che questa ipotesi renderebbe le cose molto difficili.

I colloqui tra “El Fideo” e la stessa Juventus per chiudere il rinnovo sono già in fase avanzata e c’è una buona intesa. Di María è arrivato a Torino nell’estate del 2022 e da allora è diventato un giocatore fondamentale per la Vecchia Signora allenata da Max Allegri, finché gli infortuni non gli hanno impedito di giocare.

Nello specifico, Di María ha partecipato finora quest’anno a un totale di 24 partite ufficiali della Juventus, segnando 8 gol e distribuendo 7 assist. A 35 anni, “El Fideo” vuole ancora dire la sua!