Calciomercato, Andrea Pirlo: L'ex tecnico della Juventus in Turchia con il Karagümrük

CALCIO MERCATO – Per l’ex tecnico della Juventus Andrea Pirlo è iniziata una nuova avventura: allenerà in Turchia la formazione del Karagümrük, ottava nell’ultima Süper Lig. Il tecnico italiano troverà quattro giocatori italiani in rosa: Emiliano Viviano, Davide Biraschi, Fabio Borini e Rayyan Baniya. Squadra che in questa stagione ha avuto in prestito anche Karamoh dal Parma e Abdoulaye Touré dal Genoa e che ha in rosa giocatori del calibro di Ahmed Musa, Jimmy Durmaz e Lucas Biglia che è il capitano della squadra di Istanbul.

Nell’unica esperienza avuto come allenatore Andrea Pirlo ha guidato la Juventus in seguito all’esonero di Maurizio Sarri: alla stagione d’esordio ha fatto vincere alla Vecchia Signora una Coppa Italia (2020-2021) e una Supercoppa italiana (2020). Pirlo sarà il terzo allenatore italiano nella prima divisione turca, dove lavorano anche Vincenzo Montella alla guida dell’Adana Demirspor di Balotelli e Inler, e Francesco Farioli che allena l’Alanyaspor.