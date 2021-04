Ultime Notizie » andrea pirlo » Juventus: Andrea Pirlo non teme che la Juventus venga esclusa dalla Champions League

Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha assicurato prima della trasferta a Firenze contro la Fiorentina, di non temere che la UEFA escluda il suo club dalla prossima Champions League come punizione per il lancio del progetto della Super League Europea.

“Non abbiamo paura di una eventuale esclusione dalla Champions League. Siamo sereni e concentrati su quello che dobbiamo fare. Questo è il nostro lavoro e siamo convinti di poter raggiungere i nostri obiettivi. Siamo tranquilli su ciò che deciderà la UEFA”, ha detto Pirlo in conferenza stampa.

La Juventus è stata una delle 12 società che domenica scorsa ha annunciato la Super League europea, progetto che è crollato meno di tre giorni dopo la rinuncia delle squadre inglesi.

Uno dei più colpiti dopo la scorsa settimana è stato il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, ma Pirlo ha assicurato di averlo visto altrettanto sereno e con le idee chiare:

“L’ho visto sereno, è normale che si sia parlato molto di lui e continueranno a parlarne. Ma è sereno, sa cosa deve fare. Porta grande entusiasmo ogni volta che scende in campo e siamo tranquilli”.

“Il clima è positivo, siamo una squadra che vuole chiudere bene l’anno perché vuole un obiettivo importante”, ha aggiunto, riferendosi all’obbligo morale di finire tra i primi quattro della classifica di Serie A per poter giocare il prossimo campionato di Champions League.

In conferenza stampa Pirlo ha anche espresso la sua soddisfazione per la crescita atletica dell’argentino Paulo Dybala, partito mercoledì scorso dall’inizio contro il Parma; ha elogiato lo spagnolo Álvaro Morata e ha definito “molto buono” il suo rapporto con il portoghese Cristiano Ronaldo.

“Dybala sta molto meglio, l’altro giorno si è accorto che sta crescendo (contro il Parma). Le gambe iniziano a lavorare meglio e si sente sempre meglio”, ha detto a proposito di “Joya“.

“Ho un ottimo rapporto con Cristiano, vuole sempre fare bene. Vuole il massimo e le sue attitudini (nelle ultime settimane era nervoso in campo) sono normali: si infastidisce anche quando non vince la partita quando è in formazione. Vuole sempre dare il tuo contributo”, ha detto a proposito di CR7.