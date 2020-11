Sai quante nei hai nel corpo?

Hai notato se qualcuno di loro ha subito alterazioni?

Quante volte sei andato dallo specialista per un controllo?

Applichi la crema solare prima di esporti al sole?

La prima cosa che dobbiamo sottolineare è che i nei o nevi sono tumori benigni derivanti dall’accumulo di cellule che danno alla pelle il suo colore chiamato melanociti. Quasi tutti li abbiamo, la maggior parte appare nella nostra infanzia o adolescenza. Durante quest’ultima fase, possono comparire più di queste pigmentazioni, cambiare dimensione o scurirsi. Ed è che i nei tendono a cambiare la loro consistenza, diventano più morbidi o più sodi e perdono la pigmentazione nel tempo.

È altamente improbabile che un singolo neo diventi maligno.

Il 22% della popolazione ammette di non aver mai controllato i nei e più del 75% afferma di non aver mai visitato un dermatologo per valutare la propria pelle. Un dato che dovrebbe allertare quelle persone a maggior rischio di avere problemi derivati ​​dai nevi: persone con pelle chiara e occhi chiari, capelli rossi, persone che si scottano facilmente, chi ha parenti con cancro della pelle o melanoma e persone che trascorrono molto tempo al sole. Queste persone devono visitare frequentemente il dermatologo per controllare i nei.

Revisione dei nei o nevi

Per avere sotto controllo lo stato dei nostri nei, la prima cosa che dobbiamo fare è guardarli.

Un gesto semplice ma che a volte non viene fatto con la cura che meritano. Una volta identificati tutti i nei che abbiamo, possiamo seguire le tabelle A, B, C, D, E.

Seguendo queste linee guida esamineremo questioni come l’asimmetria (se una metà della talpa sembra diversa dall’altra), i suoi bordi, i cambiamenti di colore, diametro (maggiore di 6 millimetri) o che la dimensione è modificata, è bucherellata o infiammata.

Seguendo queste linee guida possiamo verificare il grado di pericolo, gesto che oggi può essere più preciso grazie alla dermotoscopia digitalizzata, e che ci eviterà futuri problemi che aiuteranno la nostra salute.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) garantisce che il cancro della pelle sia il tipo più comune al mondo e che i nuovi casi di melanoma stiano aumentando più rapidamente che in qualsiasi altro tipo di cancro. Il dato positivo è che il 95% dei casi si cura se rilevato precocemente, quindi i dermatologi consigliano, oltre ad acquisire abitudini di vita sane che ci proteggano adeguatamente dagli effetti nocivi del sole, la revisione periodica della pelle che consente una diagnosi precoce.