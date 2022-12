Ultime Notizie » Alieni » Il Pentagono chiarisce la sua posizione sull’esistenza degli Alieni

Il nuovo organismo creato dal Pentagono per indagare sugli avvistamenti UFO segnalati finora non ha trovato prove di vita extraterrestre, ha detto venerdì il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti.

“Non ho visto nulla […] fino ad oggi che suggerisca che ci sia stata una visita extraterrestre, un incidente alieno o qualcosa del genere”, ha detto a Reuters Ronald Moultrie, sottosegretario alla Difesa per l’intelligence e la sicurezza.

Creato a luglio, l’All Domains Anomaly Resolution Office (AARO), che indaga su attività inspiegabili nel cielo, nello spazio e sott’acqua negli Stati Uniti, ha ricevuto centinaia di segnalazioni su oggetti volantini non identificati.

Il direttore dell’AARO Sean Kirkpatrick ha affermato che l’ufficio sta indagando sui rapporti, che sono 400, e che adotta un approccio scientifico alla questione dell’esistenza degli alieni.

“Come fisico, devo attenermi al metodo scientifico e seguirò quei dati e quella scienza ovunque vada”, ha detto Kirkpatrick, che non esclude la possibilità della vita extraterrestre

Allo stesso tempo, Kirkpatrick ha affermato che l’AARO “sta strutturando la sua analisi in modo che sia molto approfondita e rigorosa”, aggiungendo che “esaminerà tutto”. I risultati dell’indagine dell’AARO saranno esposti in un rapporto che dovrebbe essere rilasciato dall’Ufficio del Direttore dell’Intelligence Nazionale.

L’ultimo rapporto pubblico di questo organismo, pubblicato nel 2021, ha rivelato che solo uno dei 144 casi di comparsa di oggetti volanti non identificati indagati era stato risolto. I restanti 143 casi rimangono inspiegabili.

Inoltre, Moultrie ha osservato che qualsiasi oggetto non autorizzato all’interno o in prossimità di un’area riservata, come una base militare o un campo di addestramento, sarebbe considerato ostile e una minaccia per la sicurezza nazionale fino a quando non verrà identificato.