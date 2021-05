Ultime Notizie » Avvistamenti UFO » Rapporto Pentagono sugli UFO? Potenziale catastrofico fallimento di Intelligence

Il rapporto sugli UFO del Pentagono e delle pertinenti agenzie statunitensi che sarà pubblicato il prossimo giugno potrebbe far luce su “un potenziale catastrofico fallimento dell’intelligence” . Sono state le parole di Nick Pope, un ex funzionario della Difesa britannico, durante il programma “Tucker Carlson Tonight” di Fox News. “Se è successo perché i burocrati scettici si dicevano: ‘Non può essere, quindi non lo è’, allora ci deve essere una resa dei conti”, dice Pope, che ha lavorato per il Ministero della Difesa britannico per più di due decenni e investigato avvistamenti UFO segnalati durante una parte di quel tempo.

I commenti dell’esperto sono una risposta alle dichiarazioni di Luis Elizondo, l’ex capo dell’Advanced Aerospace Threat Identification Program del Pentagono, che ha avvertito il New York Post che il prossimo rapporto potrebbe rivelare un fallimento delle agenzie di intelligence statunitensi “al livello dell’11 settembre”. Elizondo ha anche sollevato la possibilità che i cosiddetti UFO siano in realtà “tecnologia straniera antagonista che per diversi decenni è riuscita a superarci ed eludere i 18 membri della comunità dell’intelligence”.

“Sarebbe un fallimento dell’intelligence che metterebbe in ombra quasi qualsiasi altra cosa che questo paese abbia dovuto affrontare, specialmente se questo va avanti da decenni”, ha detto Elizondo.

“Più fughe di informazioni, foto, video, documenti”

Pope ha sottolineato durante lo spettacolo di venerdì che “ogni giorno, sembra che escano nuove informazioni, cose che non sono state dette alla società e ai media” sugli UFO.

In questo senso, l’esperto ritiene che “prima che questo rapporto vada al Congresso, ci saranno molte cose dietro le quinte, molto politicismo”, mentre anticipa “più fughe di informazioni, foto, video, documenti”. “C’è molto di più in arrivo”, dice l’ex funzionario, il quale ritiene che il tanto atteso rapporto dovrebbe dare spiegazioni chiare sugli incontri con gli UFO e il Congresso dovrebbe prestarvi molta attenzione.