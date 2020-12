DIRETTA CALCIO – Di ritorno dalle vacanze di Natale e Capodanno, il calendario della Serie A 2020-2021 prevede che si giocherà la 15a giornata la quale si disputerà tutta di un fiato domenica 3 gennaio 2021. Spiccano Benevento-Milan, Inter-Crotone, Cagliari-Napoli e in chiusura Juve-Udinese. Andiamo a scoprire orari e canale tv di ogni singolo match.

Dove vedere le partite della 15a giornata di Serie A, la prima del 2021.

Ore 12:30 Inter-Crotone in diretta streaming su SKY.

Ore 15:00 Atalanta-Sassuolo in diretta streaming su SKY.

Ore 15:00 Cagliari-Napoli in diretta streaming su SKY.

Ore 15:00 Fiorentina-Bologna in diretta streaming su SKY.

Ore 15:00 Genoa-Lazio in diretta streaming su SKY.

Ore 15:00 Parma-Torino in diretta streaming su DAZN.

Ore 18:00 Benevento-Milan in diretta streaming su SKY.

Ore 20:45 Juventus-Udinese in diretta streaming su DAZN.

Link ai siti Sky e DAZN per vedere le partite streaming online (gratis per gli abbonati).

Nel caso di Sky troveremo il live streaming delle partite su pc, tablet e smartphone con Sky Go (link skygo.sky.it gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android. A pagamento per tutti con Now TV (link www.nowtv.com).

Nel caso di DAZN: con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN (link www.dazn.com gratis per gli abbonati il primo mese) e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN.