Ultime Notizie » Come vedere Juventus Udinese Streaming » JUVENTUS UDINESE Streaming e Diretta TV, dove vederla

Juventus Udinese Streaming Gratis e Diretta TV. La squadra di Andrea Pirlo, che non vince in casa dal 5 dicembre nel Derby contro il Torino, riceve allo Stadium l’Udinese allenata da Gotti nel posticipo della 15a giornata di Serie A: fischio d’inizio alle ore 20:45 di domenica 3 gennaio 2021.

C’è molta curiosità di vedere se i Bianconeri hanno recuperato la forma perduta: hanno raccolto solo un punto nelle ultime due uscite allo “Stadium” e hanno chiuso il 2020 con la pesantissima sconfitta interna subita contro la Fiorentina. Juventus in sesta posizione in classifica dopo 14 giornate con 24 punti, Udinese in 12esima posizione a quota 15 punti. Andiamo a scoprire dove vedere Juventus Udinese streaming e diretta tv.

Juventus Udinese Streaming Live: ultime notizie formazioni.

Infermeria vuota per Pirlo, che torna a giocare finalmente con tutti i difensori a disposizione. Nei quattro di centrocampo si fa largo l’opzione Ramsey. Sempre in mediana ballottaggio Bentancur-McKennie. Davanti Morata in pole su Dybala per fare coppia con Cristiano Ronaldo. Nell’Udinese edema osseo per Deulofeu, in dubbio per la Vecchia Signora. In attacco ballottaggio Lasagna-Nestorovski. Becao squalificato.

⚽ Queste le probabili formazioni di Juventus Udinese:

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Ramsey, Bentancur, McKennie, Chiesa; Alvaro Morata, CR7 Cristiano Ronaldo. Allenatore Pirlo. Squalificati: Cuadrado. Indisponibili: nessuno.

Udinese (3-5-2): Musso; Bonifazi, De Maio, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Arslan, Pereyra, Zeegelaar; Lasagna, Pussetto. Allenatore Gotti. Squalificati: Becao. Indisponibili: Prodl, Jajalo, Okaka, Nuytinck.

Juventus Udinese, dove vederla in TV.



La partita di calcio Juventus Udinese in diretta tv sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.

La partita non si puòperchè considerata illegale in Italia.

Nella scorsa stagione l’Udinese uscì sconfitta dallo Stadium con il risultato di 3-1 con doppietta di Cristiano Ronaldo, salvo rifarsi nella gara di ritorno vincendo per 2-1 in rimonta alla Dacia Arena grazie al goal in pieno recupero siglato da Fofana.

Dove vedere Juventus Udinese Streaming Gratis Link (no Rojadirecta).

Juventus Udinese in video live streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.com), e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Il match sarà visibile per i clienti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con le app e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o 5 o Xbox, oppure a dispositivi Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Il 2021 sarà il 20° anno solare che vedrà Cristiano Ronaldo scendere in campo. Il portoghese ha trovato il gol in sei delle 19 precedenti prime gare in un anno solare con i club, inclusa la tripletta del suo esordio nel 2020 contro il Cagliari in Serie A.

Juventus Udinese non viene trasmessa in chiaro. Quando vi collegate a internet per vedere streaming live ricordatevi sempre di avere una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto l’arco della navigazione.

Il prossimo sarà il 20° gol di Cristiano Ronaldo in stagione tra club e Nazionale. Il giocatore della Juventus potrebbe tagliare questo traguardo per la 15esima stagione consecutiva.