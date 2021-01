Ultime Notizie » Bitcoin » Bitcoin supera l’incredibile quota di 29 mila Dollari USA: +300% nel 2020

Il prezzo del bitcoin si sta già avvicinando a 30000 Dollari USA dopo le sue incredibili prestazioni lo scorso anno. Solo nel dicembre 2020, la criptovaluta è aumentata di quasi il 50%, il che potrebbe portare al suo più grande guadagno mensile dal 2019.

Questo mercoledì, il bitcoin ha raggiunto il suo massimo record di $ 28840, e ora si attesta a $ 29300, secondo Coindesk.

All’inizio degli scambi del nuovo anno, la criptovaluta ha persino superato 29700 prima di tornare indietro.

La criptovaluta ha quadruplicato il suo valore quest’anno in mezzo alla pandemia globale, nonostante alcuni mettano in dubbio la sua validità come asset class a causa della sua natura speculativa e dei suoi costanti cicli di boom-bust.

Sebbene una crescente presenza istituzionale sia stata parte della narrativa dell’attuale corsa al rialzo, possiamo vedere un maggiore interesse al dettaglio per bitcoin come una forma di oro digitale.