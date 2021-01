Ultime Notizie » cagliari » CAGLIARI NAPOLI Streaming TV, dove vederla Gratis in Diretta

Cagliari Napoli Streaming Gratis e Diretta TV. La sfida alla “Sardegna Arena” tra Cagliari Napoli delle 15:00 di domenica 3 gennaio 2021 è valida per la 15a giornata del campionato di calcio di Serie A, la prima del nuovo anno. I sardi di Di Francesco si presentano a questa sfida occupando il 15esimo posto della classifica dopo 14 giornate con 14 punti (come la Fiorentina), mentre gli azzurri di Gattuso sono al quinto posto a quota 25 punti, uno in più della Juventus (24). Andiamo a scoprire dove vedere Cagliari Napoli streaming e diretta tv.

Dove vedere Cagliari Napoli Streaming Gratis Link alternativo a Rojadirecta.

Cagliari Napoli in diretta tv con il servizio di Sky Sport Uno (canali 472 in HD e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite e 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (256 del satellite). Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata. La partita non viene trasmessa in chiaro.

Cagliari Napoli in diretta streaming su Sky Go (link skygo.sky.it) gratis per gli abbonati, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Cagliari Napoli, probabili formazioni.



Per coloro che non sono abbonati, il servizio streaming è a pagamento con Now TV (link www.nowtv.com).

Cagliari (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Ceppitelli, Walukiewicz, Lykogiannis; Marin, Oliva; Nandez, Joao Pedro, Sottil; Giovanni Simeone. Allenatore Di Francesco. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Godin, Rog, Luvumbo, Faragò, Aresti, Klavan, Ciocci.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Bakayoko, Fabian Ruiz; Lozano, Zielinski, Lorenzo Insigne; Petagna. Allenatore Rino Gattuso. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Osimhen, Mertens, Koulibaly, Malcuit.

L’unica tripletta dell’attaccante del Cagliari Giovanni Simeone in Serie A è arrivata contro il Napoli, nell’aprile 2018 con la maglia della Fiorentina. La percentuale di successi in Serie A del Napoli senza Dries Mertens in campo nel corso degli ultimi due campionati è del 22.2% (2/9) – con il belga in campo invece, i partenopei hanno vinto il 57.1% delle gare (24/42).