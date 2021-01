Ultime Notizie » Come vedere Inter Crotone Streaming » INTER CROTONE Streaming Gratis, dove vederla in Diretta TV

Inter Crotone Streaming Gratis e Diretta TV. La sfida di San Siro tra Inter Crotone delle 12:30 di domenica 3 gennaio 2021 apre l’anno calcistico 2021: partita che apre anche la 15a giornata del campionato di calcio di Serie A. I nerazzurri di Antonio Conte si presentano a questa sfida occupando il secondo posto della classifica dopo 14 giornate con 33 punti (a -1 dalla capolista Milan), mentre i calabresi di Giovanni Stroppa sono penultimi a quota 9 punti (a +1 dalla fanalino di coda Torino). Andiamo a scoprire dove vedere Inter Crotone streaming e diretta tv.

Dove vedere Inter Crotone Streaming Gratis Link alternativo a Rojadirecta.

Inter Crotone in diretta tv con il servizio di Sky Sport Uno (canali 472 in HD e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite e 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite). Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata. La partita non viene trasmessa in chiaro.

Inter Crotone in diretta streaming su Sky Go (link skygo.sky.it) gratis per gli abbonati, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Inter Crotone, probabili formazioni.



Per coloro che non sono abbonati, il servizio streaming è a pagamento con Now TV (link www.nowtv.com).

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lukaku, Lautaro. Allenatore Antonio Conte. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Vecino, Pinamonti.

Crotone (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Luperto; Pereira, Molina, Henrique, Vulic, Reca; Simy, Messias. Allenatore Giovanni Stroppa. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Rispoli, Cigarini.

Il Crotone ha ottenuto sette punti nelle ultime quattro partite di campionato, uno in più che nelle precedenti 14; i rossoblù hanno inoltre segnato sette reti nel parziale, dopo una serie di quattro gare senza gol. Tutte le ultime nove reti dell’Inter in Serie A sono state segnate nel secondo tempo; l’ultima volta che i nerazzurri hanno realizzato più reti consecutive nelle seconde frazioni di gioco è stata nel novembre 2012 (10).