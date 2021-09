Ultime Notizie » Conference League » Osimhen e Pellegrini illuminano la notte europea di Napoli e Roma

DIRETTA CALCIO – Arriva in Europa il riscatto di Napoli e Roma dopo la falsa partenza della Lazio nel girone E di Europa League che a Istanbul ha perso 1-0 con il Galatasaray di Fatih Terim. Sempre in Europa League, una doppietta di Osimhen permette al Napoli di rimontare un 2-0 che stava subendo in casa del Leicester e di concludere la partita con un pareggio.

Dopo i gol di Perez al 9′, un gol annullato dal VAR agli inglesi per posizione di fuorigioco al 59′ ed al raddoppio dei locali con Barnes al 64′, si scatena Osimhen che segna al 69′ e all’87’, rimontando così il risultato.

Da segnalare l’espulsione al 93′ di Ndidi per una gomitata.

In Conference League, la Roma passa in svantaggio all’Olimpico dopo appena 10 minuti: per il CSKA Sofia segna Carey. La reazione giallorossa è pero uno tsunami! La favolosa rimonta della Roma: gioiello di Pellegrini al 25′, gol El Shaarawy al 38′, bis del capitano al 62′, e dopo l’espulsione di Wildschut (doppio giallo dopo una trattenuta) all’80’, arrivano i gol di Mancini all’82’ e Abraham all’84’.