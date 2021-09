Dove vedere Leicester Napoli Streaming Gratis: le due formazioni si affrontano oggi giovedì 16 settembre 2021 alle ore 21 italiane per la 1a giornata del Gruppo C della fase a gironi di Europa League e nel quale partecipano anche i polacchi del Legia Varsavia e i russi dello Spartak Mosca. Dopo tre vittorie nelle prime tre gare di campionato, il Napoli di Luciano Spalletti è chiamato all’esordio in Europa League sul campo del Leicester che ha collezionato in campionato sei punti, frutto di due vittorie e due sconfitte. Di seguito le informazioni per vedere la partita Leicester Napoli in streaming gratis e video tv.

⚽ Dove vedere Leicester Napoli Diretta TV

Leicester Napoli diretta tv sui canali digitali di DAZN, Sky Sport (252 del satellite), Sky Sport Uno (201 del satellite; 472/482 del digitale terrestre) e Sky Sport 4K (213 del satellite). Telecronista Sky per Leicester-Napoli sarà Federico Zancan. Su DAZN la partita sarà raccontata da Pierluigi Pardo e Dario Marcolin.

⚽ Leicester Napoli Streaming Gratis

Leicester Napoli streaming gratis per gli abbonati mediante DAZN e Sky Go (link skygo.sky.it), sia su dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma. A pagamento per tutti con NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Leicester Napoli Streaming Live: ultime notizie formazioni

Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti vuole partire con il piede giusto: “Ogni volta che si scende in campo e si indossa questa maglia, bisogna avere lo

⚽ Le probabili formazioni di Leicester Napoli

Leicester (4-2-3-1): Schmeichel; Castagne, Soyuncu, Vestergaard, Bertrand; Tielemans, Soumarè; Albrighton, Maddison, Barnes; Vardy. A disposizione in panchina: Ward, Amartey, Daka, Wersbury-Hall, Evnas, Iheanacho, Lookman, Pereira, Ndidi. Allenatore Rodgers.

(4-2-3-1): Ospina; Malcuit, Rrahmani, Koulibaly, Di Lorenzo; Anguissa, Fabian Ruiz; Politano, Elmas, Lozano; Osimhen. A disposizione in panchina: Marfella, Zanoli, Juan Jesus, Manolas, Zielinski, Insigne, Ounas, Petagna. Allenatore Spalletti. Arbitro: Martins (Portogallo). Assistenti: Campos e Jesus. Quarto Uomo: Ferrerira. VAR: Hernandez. AVAR: Fernandez.

Alternative per vedere Leicester Napoli in diretta streaming gratis

stesso atteggiamento. Sono due mesi che ci diciamo certe cose e la credibilità va acquisita tenendo fede a propri propositi: nel football non c’è un interruttore che azioni e stacchi”.

Alternative per vedere Leicester Napoli non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.