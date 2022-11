Ultime Notizie » Conference League » Calcio: Come sono andati i sorteggi per le italiane in Europa

Quali sono le avversarie di Napoli Milan e Inter negli ottavi di Champions League? Chi hanno pescato Roma e Juventus nei playoff di Europa League? E le avversarie di Lazio e Fiorentina in Conference League? Di seguito l’esito dei sorteggi delle 7 italiane ancora impegnate in Europa.

La Lazio di Maurizio Sarri affronterà i romeni del Cluj per gli spareggi di Conference League. Gara d’andata allo stadio Olimpico il 16 febbraio del 2023, la settimana successiva si giocherà in Romania. Discorso inverso per la Fiorentina che ha pescato i portoghesi dello Sporting Braga.

Gli abbinamenti playoff di Europa League (andata 16 febbraio e ritorno il 23 febbraio) emersi dai sorteggi di Nyon. La Roma, che era testa di serie, pesca gli austriaci del Salisburgo,mentre la Juve (seconda fascia) trova il Nantes.

Barcellona-Manchester Utd

Juventus-Nantes

Sporting Lisbona-Midtyilland

Shakhtar Donetsk-Rennes

Ajax-Union Berlino

Bayern-Monaco

Siviglia-Psv Eindhoven

Salisburgo-Roma

Non è andata male nemmeno per le tre italiane impegnate in Champions League. Il Napoli (testa di serie) trova l’Eintracht di Francoforte. Milan e Inter, che erano nella seconda urna, trovano rispettivamente il Tottenham e il Porto.

Eintracht Francoforte-Napoli

Lipsia-Manchester City

Bruges-Benfica

Liverpool-Real Madrid

Milan-Tottenham

Borussia Dortmund-Chelsea

Inter-Porto

PSG-Bayern Monaco