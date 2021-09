Ultime Notizie » asteroide » VIDEO: Astronomo dilettante filma un impatto UFO con Giove

L’emozione deve essere stata grandissima quando, utilizzando un semplice telescopio newtoniano, un astronomo dilettante brasiliano è riuscito a catturare il momento in cui un oggetto spaziale sconosciuto (UFO), forse un piccolo asteroide, ha colpito il pianeta Giove.

Il 13 settembre, José Luis Pereira stava effettuando osservazioni sul nostro Sistema Solare quando ha registrato un lampo luminoso nel gigante gassoso. “Quando i pianeti Giove, Saturno e Marte sono in opposizione, ogni notte cerco di fare immagini di cieli sereni. Soprattutto del pianeta Giove, il mio preferito”, ha raccontato il brasiliano al portale Space.com.

Quella notte, nonostante le condizioni non fossero favorevoli, Pereira ha perseverato e ha compilato una serie di 25 video di Giove, senza interruzioni di tempo tra di loro. Aveva già notato il lampo in un primo momento, ma non ci aveva prestato attenzione.

E’ stato alla mattina successiva, dopo aver analizzato i dati utilizzando un programma speciale, che lo avvisò che c’era un’alta probabilità che ciò che era stato catturato fosse un impatto.

Ha quindi inviato le informazioni a uno specialista, Marc Delcroix della Società Astronomica francese, che ha confermato i suoi sospetti.

Nel video in questione puoi vedere come per un breve momento si forma una macchia bianca vicino all’equatore del pianeta. Pereira racconta: “E’ stato un momento molto emozionante per me, poiché stavo cercando di registrare un evento del genere da molti anni”.

Mentre la natura dell’oggetto che si è schiantato contro il gigante gassoso non è ancora chiara, alcuni astronomi ritengono che potrebbe essere un meteorite. L’astrofotografo Damian Peach ha anche pubblicato un’istantanea di Giove, scattata un’ora dopo essere stata colpita, e non ci sono prove di alcuna “cicatrice”, quindi pensa che potrebbe essere una roccia troppo piccola per raggiungere l’atmosfera più profonda.