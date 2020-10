Roma CSKA Sofia Streaming Gratis Diretta TV. La Roma sfida il CSKA Sofia nella 2a giornata del Gruppo A di Europa League. Complessivamente Roma e CSKA Sofia si sono sfidate 4 volte nelle Coppe Europee, e la Lupa ha sempre vinto: gli altri due precedenti si riferiscono alla Coppa dei Campioni 1983/84, e viderono entrambi un successo della squadra allora guidata da Nils Liedholm. Andiamo a scoprire dove vedere Roma CSKA Sofia streaming e diretta tv.

Roma CSKA Sofia in diretta tv a partire dalle ore 21:00 di oggi giovedì 29 ottobre 2020 con Sky Sport Arena (numero 204 del satellite) e Sky Sport (numero 253 del satellite), con collegamenti pre-partita per scoprire le ultime notizie dagli spogliatoi. Telecronaca con Riccardo Gentile e Daniele Adani al commento tecnico.

Video streaming gratis online gratis per gli abbonati grazie al servizio SkyGo (link https://skygo.sky.it), disponibile su dispositivi portatili come pc, smartphone e tablet. A pagamento per tutti su NowTV.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Fazio, Smalling, Kumbulla; Bruno Peres, Cristante, Villar, Spinazzola; Carles Pérez, Pedro; Borja Mayoral. Allenatore Fonseca.

CSKA SOFIA (4-2-3-1): Busatto; Vion, Anton, Mattheij, Mazikou; Youga, Sankharé; Sinclair, Tiago Rodrigues, Henrique; Sowe. Allenatore Dobromir Vitov.

Le alternative per vedere il match Roma CSKA Sofia online sono solamente quelle ufficiali descritte sopra. Il Live Streaming della partita che troverete su YouTube Live, Facebook Video, Periscope e quelli via web links gratis inclusi nel raccoglitore internet di Rojadirecta, non sono considerati legali. A vostro rischio e pericolo quindi.

