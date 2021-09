Ultime Notizie » Calcio in TV » DIRETTA TV Leicester-Napoli Streaming Roma-CSKA Sofia Gratis, dove vederle Oggi? Stasera Galatasaray-Lazio

Dove vedere le partite di calcio in tv: Leicester-Napoli, Roma-Cska Sofia, Galatasaray-Lazio e tutte le altre di oggi giovedì 16 settembre 2021. Di seguito orario d’inizio, canale tv, link e tutte le informazioni per vedere streaming calcio gratis e diretta tv.

18:45 Zona Gol Europa League – Dazn

18:45 Diretta Galatasaray-Lazio (Europa League) – Tv8, Dazn, Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite)

La partita di Europa League Galatasaray Lazio è in programma giovedì 16 settembre 2021 allo Stadio Ali Sami Yen Spor Kompleksi di Istanbul, in Turchia: calcio d’inizio del match fissato per le ore 18:45. Arbitrerà lo sloveno Matej Jug. Tutti disponibili per Sarri in vista del debutto in Europa League. Strakosha favorito su Reina per la porta, davanti Pedro supera Felipe Anderson.

Diretta Galatasaray-Lazio sui canali digitali di DAZN, Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite). Streaming gratis online per gli abbonati mediante DAZN e SkyGo (link skygo.sky.it), sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. A pagamento per tutti su NOW. In chiaro su TV8.

18:45 Lokomotiv Mosca-Marsiglia (Europa League) – Dazn e Sky Sport (Canale 254 Satellite)

18:45 Midtjylland-Ludogorets (Europa League) – Dazn

18:45 Stella Rossa-Braga (Europa League) – Dazn

18:45 Bayer Leverkusen-Ferencvaros (Europa League) – Dazn

18:45 Betis-Celtic (Europa League) – Dazn

18:45 Dinamo Zagabria-West Ham (Europa League) – Dazn e Sky Sport (Canale 255 Satellite)

18:45 Rapid Vienna-Genk (Europa League) – Dazn

18:45 Rennes-Tottenham (Conference League) – Dazn, Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 253 Satellite)

21:00 Diretta Gol Europa League – Sky Sport (Canale 251 Satellite)

21:00 Zona Gol Europa League – Dazn

21:00 Diretta Leicester-Napoli (Europa League) – Dazn, Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite)

Dopo tre vittorie nelle prime tre gare di campionato, il Napoli di Luciano Spalletti è chiamato all’esordio in Europa League sul campo del Leicester. La partita di Europa League Leicester Napoli si gioca giovedì 16 settembre 2021 al Leicester City Stadium di Leicester, in Inghilterra: calcio d’inizio del match previsto alle ore 21:00 italiane.

Diretta Leicester-Napoli sui canali digitali di DAZN, Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite). Streaming gratis online per gli abbonati mediante DAZN e SkyGo (link skygo.

sky.it), sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. A pagamento per tutti su NOW.

21:00 Rangers-Lione (Europa League) – Dazn, Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 254 Satellite)

21:00 Brondby-Sparta Praga (Europa League) – Dazn

21:00 Psv-Real Sociedad (Europa League) – Dazn e Sky Sport (Canale 255 Satellite)

21:00 Monaco-Sturm Graz (Europa League) – Dazn

21:00 Olympiacos-Anversa (Europa League) – Dazn

21:00 Eintracht Francoforte-Fenerbahçe (Europa League) – Dazn

21:00 Diretta Roma-Cska Sofia (Conference League) – Dazn, Sky Sport Arena e Sky Sport (Canale 253 Satellite)

La sfida Roma Cska Sofia, valevole per la prima giornata del girone C di Conference League, è in programma giovedì 16 settembre alle ore 21:00 allo stadio Olimpico di Roma. La formazione allenata da Mourinho è reduce da tre vittorie di fila in campionato e vorrà far bene anche in Europa. I precedenti tra le due formazioni, in totale, sono 8 con due successi per il Cska Mosca e 5 per la Roma, uno solo il pareggio.

Diretta Roma-Cska Sofia sui canali digitali di DAZN, Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 253 Satellite). Streaming gratis online per gli abbonati mediante DAZN e SkyGo (link skygo.sky.it), sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. A pagamento per tutti su NOW.

NB: I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.

