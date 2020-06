Novak Djokovic positivo al Coronavirus Covid-19.

Il numero 1 del tennis mondiale Novak Djokovic è risultato positivo al test per il Covid-19. Rapporti dei media dalla Serbia hanno confermato che il numero uno del tennis Novak Djokovic è risultato positivo per il nuovo coronavirus, così come sua moglie Jelena. Il tennista e sua moglie sono stati infettati, dopo aver organizzato un torneo “Adria Tour” a scopo benefico in Serbia e Croazia, in cui diversi partecipanti hanno già confermato che i risultati sono positivi.

In quel torneo non vi era alcuna protezione da parte dei partecipanti e del pubblico, per questo il numero di infetti è risultato alto. Il serbo Victor Troicki e sua moglie, incinta, si sono uniti alla lista dei positivi del covid-19 tra i membri e i parenti che hanno partecipato all’evento Adria Tour. Con questi ultimi due casi, confermati dal portale SportKlub, ora ci sono sette positivi.

Tra i positivi il bulgaro Grigor Dimitrov, il croato Victor Troicki (184 del mondo), sua moglie e due allenatori, uno dello stesso Novak Djokovic, Marko Paniki, e quello di Dimitrov, Kristijan Groh. Il serbo è stato il primo rivale di Djokovic la scorsa settimana alla prima tappa del torneo a Belgrado in uno stadio affollato, dove il pubblico è arrivato senza maschere e i giocatori si sono abbracciati sul campo, hanno cenato insieme con poca protezione e hanno giocato anche a basket.