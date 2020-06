I rifiuti che ci proteggono dal Covid-19 finiscono per inquinare l'oceano.

Anche la pandemia coronavirus sembra colpire l’ambiente in modo indiretto, a causa dell’aumento dell’inquinamento marino. Secondo i rapporti, sono state trovate maschere usa e getta galleggianti nell’acqua e guanti in lattice sul fondo del mare.

Operation Mer Prope, un’organizzazione francese senza scopo di lucro, ha notato la presenza di guanti, bottiglie di plastica di disinfettanti e maschere sotto le onde del Mediterraneo, dopo che i sommozzatori che fanno i lavori di pulizia lì, hanno esplorato il luogo. Joffrey Paltier dell’operazione Mer Prope lo ha descritto come “Rifiuti Covid” e sebbene le quantità non siano ancora a livelli allarmanti, ha detto che “è la promessa di contaminazione a venire se non si fa nulla”.

È importante ricordare che il Mediterraneo è già interessato ogni anno da 570 mila tonnellate di materie plastiche, che secondo il WWF sono descritte come 33800 bottiglie di plastica che vengono gettate in mare al minuto.

Le maschere usa e getta anti Covid-19 hanno una vita utile fino a 450 anni

D’altra parte, il politico Eric Pauget, che è responsabile della Costa Azzurra in Francia, ha inviato una lettera al presidente Macron in cui ha dichiarato che le maschere hanno una vita utile fino a 450 anni, che può essere una bomba a orologeria ecologico per la sua capacità di durare nel tempo. Ha inoltre sollecitato il Capo dello Stato a intensificare gli sforzi contro l’inquinamento ambientale.

Nonostante il fatto che molti di questi oggetti finiscono in mare per la negligenza degli esseri umani, questo è ancora un argomento che dovrebbe ricevere l’attenzione che merita.