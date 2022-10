Ultime Notizie » Come vedere Inter Roma Streaming » Inter-Roma Streaming TV, dove vederla Gratis in diretta

Dove vedere Inter-Roma Streaming Gratis. Secondo anticipo della 8a giornata di Serie A: si gioca allo stadio di San Siro alle ore 18 di oggi sabato 1 ottobre 2022 il big match di questo turno, dopo Napoli-Torino delle 15. Inter a quota 12 in classifica, giallorossi appena sopra la squadra di Simone Inzaghi a 13.

I nerazzurri di Inzaghi si presentano a questo importante incontro contro i giallorossi dell’ex José Mourinho dopo la pesante sconfitta di Udine, prima della pausa delle Nazionali, che ha provocato uno scossone interno di non poca importanza. Simone Inzaghi e i suoi ragazzi saranno poi impegnati in Champions League contro il Barcellona in programma martedì sera. Di seguito le informazioni per vedere Inter-Roma streaming gratis e video live tv.

⚽ Inter-Roma Streaming Live: ultime notizie formazioni

Nell’ultima stagione, doppio successo nerazzurro sia all’andata che al ritorno: Roma-Inter 0-3, Inter-Roma 3-1. Calhanoglu recupera. Asllani sostituisce Brozovic in regia. Lukaku ancora out. In dubbio Gagliardini. Provino superato per Dybala: l’argentino sarà a San Siro, Mou pensa di lanciarlo dall’inizio con il recuperato Pellegrini a centrocampo. Zalewski sostituisce Karsdorp sulla destra.

⚽ Le probabili formazioni di Inter-Roma

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez. Allenatore Inzaghi.

A disposizione in panchina: Onana, Botis, D’ambrosio, Acerbi, Darmian, Bellanova, Gosens, Mkhitaryan, Gagliardini, Correa, V. Carboni. Indisponibili: Dalbert, Cordaz, Lukaku, Brozovic. Squalificati: Brozovic. Diffidati: Nessuno.

Roma (3-4-2-1): Rui Partricio; Ibanez, Smalling, Mancini; Spinazzola, Cristante, Pellegrini, Celik; Zaniolo, Dybala; Abraham.

Allenatore Mourinho (Squalificato, In Panchina Foti).

A disposizione in panchina: Svilar, Boer, Zalewski, Vina, Kumbulla, Camara, Matic, Bove, Shomurodov, Volpato, El Shaarawy, Belotti. Indisponibili: Wijnaldum, Karsdorp, Darboe. Squalificati: Nessuno. Diffidati: Nessuno.

Arbitro: Massa Di Imperia. Guardalinee: Passeri, Costanzo. Quarto Uomo: Ghersini. Var: Mazzoleni. Assistente VAR: Longo.

⚽ Dove vedere Inter-Roma in TV

Inter-Roma diretta tv con il servizio a pagamento di DAZN visibile anche con le smart tv di ultima generazione compatibili. Gli abbonati a Sky e DAZN potranno seguire Inter-Roma anche attivando ZONA DAZN: la gara sarà visibile sul canale numero 214 di Sky. Telecronaca affidata a Pierluigi Pardo con l’appoggio di Riccardo Montolivo alla seconda voce.

⚽ Come guardare Inter-Roma Streaming Gratis



Inter-Roma streaming gratis per gli abbonati con DAZN, sia su dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, sia sul proprio pc o notebook. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

⚽ Alternative per la visione di Inter-Roma streaming online

Alternative per vedere Inter-Roma non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online, che si trovano tra i risultati che restituisce Google o Yahoo! nel cercare la frase “Inter-Roma Rojadirecta“, e che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, sono irregolari con la legge italiana.