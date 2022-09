Ultime Notizie » Calcio Serie A » Serie A Calcio, 8a giornata: da Napoli-Torino a Juventus-Bologna, orario streaming e diretta tv

DIRETTA CALCIO – Ritorna la Serie A (qui il calendario completo), dopo la sosta per la Nations League, con l’ottava giornata del campionato 22/23. Apre il turno la sfida al Maradona tra Napoli e Torino, sabato alle 15, seguita alle 18 dal big mathc Inter-Roma a San Siro, e conclusa in serata alle 20:45 con la trasferta del Milan a Empoli. La Juventus di Allegri sarà impegnata domenica sera in casa contro il Bologna. Di seguito il palinsesto completo delle partite con orari, streaming e canali tv.

Sabato 1 Ottobre

15:00 Napoli-Torino – Dazn e Zona Dazn (Canale 214 Sky)

18:00 Inter-Roma – Dazn e Zona Dazn (Canale 214 Sky)

20:45 Empoli-Milan – Dazn, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport (Canale 251)

Domenica 2 Ottobre

12:30 Lazio-Spezia – Dazn, Sky Sport Calcio e Sky Sport (Canale 251)

15:00 Sampdoria-Monza – Dazn e Zona Dazn (Canale 214 Sky)

15:00 Sassuolo-Salernitana – Dazn e Zona Dazn (Canale 215 Sky)

15:00 Lecce-Cremonese – Dazn e Zona Dazn (Canale 216 Sky)

18:00 Atalanta-Fiorentina – Dazn e Zona Dazn (Canale 214 Sky)

20:45 Juventus-Bologna – Dazn e Zona Dazn (Canale 214 Sky)

Lunedì 3 Ottobre

20:45 Verona-Udinese – Dazn, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport (Canale 251)

Classifica prima dell’inizio delle partite

Napoli e Atalanta in testa alla classifica con 17 punti dopo 5 vittorie, 2 pareggi e zero sconfitte. Terza con 16 punti l’Udinese, sorpresa di questo inizio campionato. Al quarto posto troviamo la Lazio con 14 in compagnia del Milan. A seguire: Roma 13, Inter 21, Juventus e Torino 10, Fiorentina e Sassuolo 9, Spezia 8, Salernitana ed Empoli 7, Lecce e Bologna 6 punti, Hellas Verona 5, Monza 4, e chiudono Cremonese e Sampdoria con 2 punti (nessuna delle due ha ancora vinto).