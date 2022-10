Ultime Notizie » Come vedere Empoli Milan Streaming » Empoli-Milan Streaming Diretta, dove vederla in TV Gratis

Dove vedere Empoli-Milan Streaming Gratis. I rossoneri campioni d’Italia scendono sul campo dell’Empoli per chiudere il programma del sabato dell’8a giornata di Serie A, con fischio d’inizio alle ore 20:45 italiane. Pioli cerca subito il riscatto dopo la sconfitta casalinga contro il Napoli prima della pausa nazionali: per farlo avrà a disposizione Rafa Leao ed Ante Rebic per rinforzare un attacco che sarà ancora sulle spalle di Olivier Giroud. Milan senza gli infortunati Maignan, Theo Hernandez e Messias. Assenze importanti anche per Zanetti ovvero Ismajili e Akpa Akpro. Di seguito le informazioni per vedere Empoli-Milan streaming gratis e video live tv.

Empoli e Milan si sono affrontate in 32 occasioni nella loro storia ed il bilancio complessivo è favorevole ai rossoneri, in virtù delle diciotto affermazioni, a fronte di dieci pareggi e quattro vittorie dei toscani. Il Milan, tra l’altro, è imbattuto con l’Empoli dal 2017 e si è imposto negli ultimi tre confronti.

⚽ Empoli-Milan Streaming Live: ultime notizie formazioni

Baldanzi recupera ma dovrebbe partire alla panchina. Ismajli si è infortunato alla coscia sinistra nella partita della sua Albania contro l’Islanda. Ci sarà Bajrami alle spalle di Stariano-Lammers. Akpa Akpro è out. Risentimento muscolare al polpaccio destro per Messias, che non ci sarà mentre Rebic è convocato. Tatarusanu titolare al posto di Maignan, Ballo-Touré sulla sinistra per Theo Hernandez. Calabria non è al 100% ma dovrebbe stringere i denti, Kjaer centrale.

⚽ Le probabili formazioni di Empoli-Milan

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, De Winter, Luperto, Parisi; Haas, Marin, Bandinelli; Pjaca; Lammers, Satriano. Allenatore: Zanetti. A disposizione: Perisan, Ujkani, Ekong, Walukiewicz, Bajrami, Cacace, Ebuehi, Baldanzi, Grassi, Henderson, Akpa Akpro, Fazzini, Cambiaghi, Destro. Indisponibili: Tonelli, Ismajli. Squalificati: nessuno.

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Ballo-Touré; Pobega, Tonali; Saelemaekers, De Ketelaere, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli. A disposizione: Mirante, Jungdal, Dest, Kalulu, Gabbia, Thiaw, Vranckx, Bennacer, Krunic, Brahim Diaz, Adli, Lazetic. Indisponibili: Ibrahimovic, Florenzi, Rebic, Messias, T.

Hernandez, Maignan, Origi. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Aureliano di Bologna. Guardalinee: Rossi e Di Gioia. 4° Uomo: Maresca. VAR: Guida. Assistente VAR: Di Martino.

⚽ Dove vedere Empoli-Milan in TV

Empoli-Milan diretta tv con il servizio a pagamento di DAZN visibile anche con le smart tv di ultima generazione compatibili. Telecronaca DAZN affidata a Riccardo Mancini e al suo fianco ci sarà Massimo Gobbi per il commento tecnico.

Partita allo stadio Carlo Castellani disponibile per la visione anche attraverso l’emittente satellitare Sky con Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). Qui, a raccontare il match ci sarà Maurizio Compagnoni, con Luca Marchegiani al commento tecnico.

⚽ Come guardare Empoli-Milan Streaming Gratis



Empoli-Milan streaming gratis per gli abbonati con DAZN, sia su dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, sia sul proprio pc o notebook. Gratis per gli abbonati a Sky Go, a pagamento per tutti con NOW. Quest’ultimo è il servizio on demand offerto da Sky anche agli utenti che acquistano il Pass Sport. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

⚽ Alternative per la visione di Empoli-Milan streaming online

Alternative per vedere Empoli-Milan non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online, che si trovano tra i risultati che restituisce Google o Yahoo! nel cercare la frase “Empoli-Milan Rojadirecta“, e che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, sono irregolari con la legge italiana.