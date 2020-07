Dove vedere le partite di calcio in tv Napoli-Sassuolo, Genoa-Inter e tutte le altre di oggi sabato 25 luglio 2020 con orario d’inizio e canale tv. E Rojadirecta? Ve lo spieghiamo di seguito con tutte le informazioni per vedere le partite di oggi in live streaming e diretta tv.

11:30 Melbourne Victory-Western United (A-League) – Sportitalia.

12:15 Guangzhou Evergrande-Shanghai Shenhua (Chinese Super League) – Dazn.

17:15 Brescia-Parma (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite).

19:30 Diretta Genoa-Inter (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Arbitro Massa. Va in scena a Marassi il match Genoa Inter, valido per la 36a giornata di Serie A. I rossoblù vengono dal derby vinto ai danni della Sampdoria giocato mercoledì scorso, grazie al quale hanno mantenuto 4 lunghezze di vantaggio sul Lecce a sua volta uscito vincitore dalla sfida col Brescia. I nerazzurri invece sono reduci da uno scialbo 0-0 casalingo con la Fiorentina, in conseguenza del quale hanno di fatto detto addio alle residue speranze di infastidire la Juventus.

Diretta Genoa Inter con i canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con SkyGo (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

21:45 Diretta Napoli-Sassuolo (Serie A) – Dazn e Dazn1.

Arbitro Aureliano. La sfida Napoli Sassuolo chiude il programma del sabato del turno 36 di Serie A. I ragazzi di Gennaro Gattuso sono reduci dalla sconfitta di Parma, mal digerita dal tecnico che chiede oggi un pronto riscatto ai propri ragazzi.

Niente da fare nemmeno per il brillante Sassuolo degli ultimi tempi, fermato in casa dal Milan, 1-2 il finale, risultato in seguito al quale hanno dovuto abbandonare le residue speranze di inseguire un posto nell’Europa League del prossimo anno.

Diretta Napoli Sassuolo con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese).

Tra le partite da vedere domani occhi puntati sulle altre partite della 36a giornata di Serie A tra cui Roma-Fiorentina e Verona-Lazio delle 19:30, e Juventus-Sampdoria in chiusura alle 21:45. Nelle prossime ore maggiori dettagli sulle dirette streaming delle partite. I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.