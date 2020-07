Dove vedere le partite di calcio in tv Juventus-Sampdoria, Roma-Fiorentina, Bologna-Lecce e tutte le altre di oggi domenica 26 luglio 2020 con orario d’inizio e canale tv. E Rojadirecta? Ve lo spieghiamo di seguito con tutte le informazioni per vedere le partite di oggi in live streaming e diretta tv.

14:30 Hacken-Goteborg (Allsvenskan) – Sportitalia.

17:00 Diretta Goal Premier League – Sky Sport Uno.

17:00 Leicester-Manchester United (Premier League) – Sky Sport Football.

17:15 Diretta Bologna-Lecce (Serie A) – Dazn e Dazn1.

Arbitro Calvarese. Bologna e Lecce giocano oggi una sfida valida per la 36a giornata di campionato. I felsinei vengono dalla sconfitta di Bergamo, 1-0 per l’Atalanta il finale, partita che verrà ricordata più per l’increscioso litigio tra Mihajlovic e Gasperini che per quanto visto in campo. Fondamentale, di contro, la vittoria per 3-1 del Lecce sul Brescia nella sfida di mercoledì, grazie alla quale i salentini, a -4 dal Genoa, conservano tuttora speranze di giocare in Serie A anche il prossimo anno.

Diretta Bologna Lecce con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese).

19:30 Diretta Goal (Serie A) – Sky Sport (Canale 251 Satellite).

19:30 Verona-Lazio (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite, 484 Digitale Terrestre).

19:30 Diretta Roma-Fiorentina (Serie A) – Sky Sport (Canale 253 Satellite).

Arbitro Chiffi. Roma e Fiorentina si sfidano all’Olimpico per la terzultima giornata di questo travagliato campionato che si avvia alla conclusione. I capitolini vengono dalla larga vittoria di Ferrara, 1-6 sulla SPAL il finale, e continuano la strenua difesa del quinto posto in classifica che consente l’accesso diretto ai gironi di Europa League senza l’incubo dei preliminari. Bene la Fiorentina, che dopo lo 0-0 di San Siro contro l’Inter cerca altri risultati di prestigio per chiudere al meglio la stagione.

Diretta Roma Fiorentina con i canali digitali di Sky Sport (Canale 253 Satellite). Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con SkyGo (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

19:30 Spal-Torino (Serie A) – Sky Sport (Canale 254 Satellite, 485 Digitale Terrestre).

21:45 Diretta Juventus-Sampdoria (Serie A) – Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

19:30(Serie A) – Dazn e Dazn1.19:30 Swansea-Brentford (Playoff Championship) – Dazn.

Arbitro Fourneau. Juventus e Sampdoria si affrontano per la 36a giornata di campionato, la terzultima di Serie A. I bianconeri vengono dalla deludente sconfitta di Udine, 2-1 per i padroni di casa il finale, e cercano i 3 punti contro una squadra che, nonostante il derby perso contro il Genoa nello scorso turno, ha giocato un buon calcio negli ultimi tempi, raccogliendo i risultati necessari a conquistare una salvezza che in alcuni momenti della stagione appariva nient’affatto scontata.

Diretta Juventus Sampdoria con i canali digitali di Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con SkyGo (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

Tutte le dirette di calcio da vedere in TV e streaming legalmente e non con Rojadirecta.



Ricordatevi che quando vi collegate a internet è bene utilizzare una connessione sicura in VPN 💻 che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto il tempo della navigazione.

Streaming Rojadirecta TV. Ricordiamo che in italia il sito Rojadirecta è illegale. Nonostante questo, molti siti italiani, compresi alcuni inseriti in Google News Italia, pubblicano il link a Rojadirecta, ponendo ad alto rischio gli internauti da attacchi informatici e pericolosi virus. Una situazione già segnalata e che speriamo che Google News possa risolvere al più presto.

Anticipazioni partite streaming da vedere domani.



Tra le partite da vedere domani occhi puntati sulla Serie B con, tra le altre, Benevento-Chievo, Pordenone-Salernitana, Crotone-Frosinone, Pescara-Livorno ed il derby veneto Cittadella-Venezia. Nelle prossime ore maggiori dettagli sulle dirette streaming delle partite. I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.