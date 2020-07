Microsoft archivia 21 TB di dati in un deposito sotterraneo "anti-apocalittico" nell'Artico.

186 bobine di nastro digitale con software open source e documenti provenienti da vari archivi e musei sono stati custoditi in una ex miniera in un arcipelago nella Norvegia settentrionale.

La società di repository open source GitHub, una consociata di Microsoft, ha archiviato sotto terra software e backup di dati per un volume digitale di 21 terabyte. L’enorme archivio si trova nell’arcipelago norvegese delle Svalbard, in un’ex miniera di carbone profonda 250 metri.

Come riportato dal blog dell’azienda la scorsa settimana, l’operazione è stata rinviata a questo mese a causa dell’avviso di pandemia. Il repository mira a preservare i dati in caso di un disastro globale di gran lunga maggiore della diffusione del coronavirus, uno su scala apocalittica. Inoltre, ha lo scopo di proteggere i file dall’obsolescenza dei supporti informatici e consentire di essere letti da informatici e ricercatori del futuro.

A causa di questa missione speciale, il materiale digitale è stato stampato su 186 film sotto forma di piccoli codici QR (come quelli nella foto illustrativa qui sopra).

Questesono state prodotte dalla società, un partner, applicando alogenuri d’argento al poliestere. I test di invecchiamento simulati dal produttore hanno dimostrato che, in condizioni ottimali, questo materialeo anche di più.

Il deposito è noto come World Arctic Archive (AWA, nella foto qui sopra) e, insieme a GitHub, è stato acquisito dal colosso tecnologico statunitense Microsoft nel 2018 per 7,5 miliardi di dollari. Tra gli altri materiali, conserva molti software open source e anche dati provenienti dall’Agenzia spaziale europea, dalla Biblioteca Vaticana e da vari musei e archivi aziendali e statali, come l’archivio nazionale del Messico.

Il progetto prevede di costruire più magazzini in tutto il mondo, ma il prossimo passo sarà sviluppare un albero tecnologico dell’umanità e portarlo alle Svalbard. Questo documento verrà anche stampato su pellicola, ma in modo che sia leggibile a occhio nudo, per consentire alle generazioni future di recuperare le informazioni.