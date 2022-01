Dove vedere Napoli-Sampdoria Streaming Gratis. Formazioni pronte per oggi domenica 9 gennaio 2022 alle ore 16:30 italiane per la 21a giornata di Serie A 2021-22. L’ultimo successo esterno della Sampdoria contro il Napoli in Serie A risale all’aprile 1998, sotto Vujadin Boskov. Da allora 11 successi partenopei e due pareggi nelle 13 sfide giocate in Campania. Si gioca prima di Roma-Juventus delle 18:30.

⚽ Le formazioni ufficiali di Napoli-Sampdoria

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Ghoulam; Demme, Lobotka; Elmas, Petagna, Insigne; Mertens. Allenatore: Spalletti.

Dries Mertens ha sempre messo lo zampino in almeno una rete in tutte le sue ultime quattro sfide di Serie A contro la Sampdoria: nel periodo per il belga tre reti e due assist.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Dragusin, Ferrari, Chabot, Augello; Ciervo, Ekdal, Askildsen, Thorsby; Gabbiadini, Quagliarella. Allenatore: D’Aversa.

Fabio Quagliarella ha giocato 34 partite di Serie A, realizzando 11 reti, con la maglia del Napoli nella stagione 2009/10. Contro i partenopei ha segnato otto reti nella competizione, anche se l’ultimo fuori casa è datato dicembre 2017, su rigore.

⚽ Dove vedere Napoli-Sampdoria Diretta TV

Napoli-Sampdoria diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili.

⚽ Napoli-Sampdoria Streaming Gratis

Napoli-Sampdoria streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Alternative per vedere Napoli-Sampdoria in diretta streaming gratis

Alternative per vedere la partita Napoli-Sampdoria non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.