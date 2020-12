Napoli Sampdoria streaming video e diretta tv con le due formazioni che si affrontano oggi domenica 13 dicembre 2020. Sfida valida per l’11esima giornata della Serie A 2020/21 e che si giocherà allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli con fischio d’inizio alle ore 15:00. Gli azzurri di Gattuso si presentano a questa sfida occupando il quarto posto della classifica dopo 10 giornate con 20 punti, mentre i i blucerchiati di Ranieri sono dodicesimi a quota 12 punti. Andiamo a scoprire dove vedere Napoli Sampdoria streaming e diretta tv.

Napoli Sampdoria streaming live: ultime notizie formazioni.

Le ultime notizie di Napoli Sampdoria ci dicono che Lo staff medico dei locali monitora le condizioni di Osimhen, alle prese con un infortunio alla spalla. Hysaj e Rrahmani sono tornati subito negativi e sono a disposizione. Demme in vantaggio su Bakayoko. In casa Samp abbiamo Colley in vantaggio su Tonelli per il ruolo di centrale difensivo, così come Ekdal potrebbe essere preferito a Silva in mezzo al campo. Davanti Ramirez, più di Verre, dovrebbe essere il partner di Quagliarella.

Queste le probabili formazioni di Napoli Sampdoria:

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens. Allenatore Gattuso. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Malcuit, Osimhen, Hysaj, Rrahmani.

Sampdoria (4-4-1-1): Audero; A Ferrari, Colley, Tonelli, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Damsgaard; Verre; Quagliarella. Allenatore Ranieri. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Bereszynski, Gabbiadini, Keita Balde.

Dove vedere diretta streaming Napoli Sampdoria senza Rojadirecta.

La partita di calcio Napoli Sampdoria in diretta tv grazie a Sky Sport (canale 253 satellite), con collegamenti

Come vedere Napoli Sampdoria streaming gratis alternativa Rojadirecta.



a partire dalle ore 14:30 per scoprire le ultime notizie dagli spogliatoi. Streaming video live con(link skygo.sky.it), il servizio riservato agli abbonati Sky, oppure a(link www.nowtv.com), la web TV in abbonamento. Si gioca dopo Cagliari Inter delle 12:30.non viene trasmessae nemmeno su DAZN (gratis il primo mese).

Le alternative per vedere il match Napoli Sampdoria online sono solamente quelle ufficiali descritte sopra. Il Live Streaming della partita che troverete su YouTube Live, Facebook Video, Periscope e quelli via web links gratis inclusi nel raccoglitore internet di Rojadirecta, non sono considerati legali. Quando vi collegate a internet ricordatevi sempre di avere una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto l’arco della navigazione (info qui). Oltre alla diretta in tempo reale su Twitter a suon di tweet, c’è anche la radiocronaca live su Radio Rai 1.