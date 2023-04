Ultime Notizie » Chelsea » Chelsea-Real Madrid Streaming Gratis, dove vedere Diretta TV

Dove vedere Chelsea-Real Madrid Streaming Gratis: le due formazioni si affrontano al Stamford Bridge di Londra oggi mercoledì 18 aprile 2023 alle ore 21:00 italiane, per la partita di ritorno dei quarti di finale della UEFA Champions League stagione 2022-2023.

Il Chelsea affronta il Real Madrid in una partita fondamentale per il passaggio alle semifinali di Champions League. Tuttavia, il Real Madrid sembra avere già ottenuto il passaggio del turno dopo aver sconfitto il Chelsea al Bernabeu con le reti di Benzema e Asensio.

Il Chelsea ha bisogno di un’impresa per battere la corazzata di Ancelotti, ma la squadra sembra essere in crisi e ha perso tutte le partite dal ritorno di Lampard in panchina. La partita sembra quindi essere una formalità con la qualificazione del Real Madrid già garantita. Di seguito le probabili formazioni e come si fa per vedere Chelsea-Real Madrid streaming gratis e diretta video tv.

Chelsea-Real Madrid Streaming Live: ultime notizie formazioni

Arbitrerà Orsato, cui Luka Modric, dopo la semifinale del mondiale in Qatar persa 3-0 dalla sua Croazia contro l’Argentina di Messi, disse: “Orsato è uno dei peggiori che conosco e non mi riferisco solo alla partita di oggi, perché ha arbitrato molte volte i miei incontri e non ho mai avuto un buon ricordo di lui. È un disastro“.

Karim Benzema ha segnato gli ultimi 11 gol contro squadre inglesi in Champions League e i suoi ultimi 14 gol sono stati tutti realizzati in gare ad eliminazione diretta, una striscia senza precedenti nella competizione. Inoltre, ha anche fornito due assist per il Real Madrid nelle ultime nove partite a eliminazione diretta.

⚽ Le probabili formazioni di Chelsea-Real Madrid

CHELSEA (4-3-3) – Kepa; James, Fofana, T.Silva, Cucurella; Kante, E. Fernandez, Kovacic; Joao Felix, Havertz, Mudryk. Allenatore Lampard.

REAL MADRID (4-3-3) – Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Camavinga; Valverde, Kroos, Modric; Rodrygo, Benzema, Vinicius Jr. Allenatore Ancelotti.

Arbitro: Daniele Orsato (Italia).

⚽ Chelsea-Real Madrid in TV invece di Rojadirecta Live Club



Chelsea-Real Madrid in tv con i cnali digitali di Sky Sport Football (numero 203) e Sky Sport (numero 253), oltre a Infinity+.

⚽ Dove vedere Chelsea-Real Madrid Streaming Gratis in alternativa a Rojadirecta TV in italiano



Sarà Antonio Nucera il telecronista di Chelsea-Real Madrid per Sky. Riccardo Trevisani e Giancarlo Camolese commenteranno invece la gara su Infinity+. Alla stessa ora possiamo anche vedere Napoli-Milan in chiaro su Canale 5.

Chelsea-Real Madrid streaming gratis per gli abbonati su ogni smart tv attraverso Sky Go e Infinity+, a pagamento per tutti con NOW. Sul sito e sulla app della Gazzetta dello Sport avrete invece la possibilità di seguire la diretta testuale della partita. La partita non si può vedere online su Rojadirecta TV perchè considerata non regolare in Italia.

Alternativa per Guardare Chelsea-Real Madrid Online Streaming Gratis

Alternative per vedere Chelsea-Real Madrid non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che “Rojadirecta TV Online” è vietata in Italia, come pure quelli di “Tarjeta Roja TV“, “Pirlotv” o “RojadirectaTV“. Enzo Fernández è uno dei tre giocatori ad aver iniziato in questa Champions League 100 o più sequenze di gioco dopo aver recuperato il pallone (101), assieme a Joshua Kimmich (110) e Stanislav Lobotka (105). I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.