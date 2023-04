Ultime Notizie » Come vedere Milan Napoli Streaming » ⚽ Milan-Napoli Streaming Gratis Roja Live, dove vedere Diretta TV

Milan-Napoli Streaming Gratis: le due formazioni si affrontano oggi mercoledì 12 aprile 2023 alle ore 21 italiane per la gara di andata dei quarti di finale di Champions League 2022/2023. Le due squadre si ritrovano una di fronte all’altra in Europa, incrocio inedito, dopo la recente sfida di campionato allo Stadio Maradona dove i rossoneri hanno vinto con un clamoroso 0-4 che però non ha fatto preoccupare Spalletti. Il tecnico del Napoli, ormai vicinissimo a togliere il tricolore dal petto proprio ai milanisti, non è neppure preoccupato per l’assenza forzata odierna di Osimhen. Di seguito le informazioni per vedere la partita Milan-Napoli in video streaming gratis e diretta live tv.

Il Napoli si è qualificato ai quarti di finale di Champions League/Coppa dei Campioni per la prima volta nella sua storia. In generale questa è la settima occasione in cui i partenopei accedono ai quarti di finale in una competizione europea (1 in Champions League, 3 in Europa League/Coppa UEFA, 3 in Coppa delle Coppe).

Milan-Napoli Streaming Live: ultime notizie formazioni

Pioli punta sul 4-2-3-1. Kalulu recuperato ma difficilmente partirà dal 1′, in difesa è ballottaggio Thiaw-Kjaer per affiancare Tomori e dipenderà anche dalla presenza o meno di Osimhen. A sostegno di Giroud ci saranno Diaz, Bennacer e Leao. Spalletti senza Osimhen. Il nigeriano ha lasciato Castel Volturno dopo aver saltato la rifinitura e non è stato convocato. Al suo posto dovrebbe giocare Raspadori, ma le condizioni dell’ex Sassuolo verranno valutate con uno specifico provino mercoledì mattina. Da studiare l’eventuale alternativa, con Elmas provato falso nove

⚽ Le probabili formazioni di Milan-Napoli

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Brahim Diaz, Bennacer, Leao; Giroud. Allenatore Stefano Pioli. A disposizione in panchina: Mirante, Nava, Florenzi, Thiaw, Gabbia, Kalulu, Ballo-Touré, Pobega, Saelemaekers, Rebic, Origi, Messias.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Lozano, Kvaratskhelia. Allenatore Luciano Spalletti. A disposizione in panchina: Gollini, Idasiak, Bereszynski, Mario Rui, Ostigard, Juan Jesus, Elmas, Gaetano, Ndombele, Raspadori.

Arbitro: Kovacs (Romania). Guardalinee: Marinescu-Artene (Romania). 4° Uomo: Fesnic (Romania). VAR: Dankert (Germania). Assistente VAR: Fritz (Germania).

Dove vedere Milan-Napoli in TV

Milan-Napoli diretta in esclusiva e in tempo reale dal Giuseppe Meazza di San Siro (Milano) su Amazon Prime Video.

Il Napoli ha vinto tutte le ultime tre trasferte contro il Milan, mantenendo due volte la porta inviolata – lo stesso numero di vittorie ottenute nelle precedenti 28 gare esterne contro il Milan in tutte le competizioni.

Milan-Napoli Streaming Gratis

Per vedere la partita in televisione, sarà richiesto di essere abbonati o di aderire al periodo di prova di 30 giorni gratuiti, a condizione di scaricare l’applicazione di Prime Video su una smart TV compatibile o su console PlayStation e Xbox. Commenti, interviste e highlights saranno disponibili in live streaming e on demand, inclusi con l’abbonamento Amazon Prime, senza costi aggiuntivi. Telecronaca affidata a Sandro Piccinini con commento tecnico dell’ex Milan Massimo Ambrosini.

Milan-Napoli streaming gratis su ogni smart tv attraverso l’applicazione di Amazon Prime Video, servizio riservato gratuitamente ai clienti Prime di Amazon e sottoscrivibile con abbonamento annuali o mensili. La suddetta app è disponibile su Sky Q e potrà essere utilizzata anche tramite le console di gioco PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X), oltre che attraverso i dispositivi Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Se hai dato disdetta ricorda che la partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Il Milan ha affrontato due volte il Napoli nei quarti di finale della Coppa Italia, passando il turno in entrambe le occasioni: 2-1 nel 1936 e 2-0 nel 2019.

Alternative per vedere Milan-Napoli in diretta streaming gratis

Alternative per vedere la partita Milan-Napoli non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.