Napoli-Juventus 2-1, decidono Zielinski e Insigne, Inter a -3 da Sarri.

DIRETTA CALCIO – La Juventus ha perso l’occasione di andare in fugo, perdendo questa sera al San Paolo davanti al Napoli di Gattuso: risultato finale 2-1. A decidere l’incontro i gol di Zielinski al 63′ e di Lorenzo Insigne all’86’ su assist di Callejon. Al 90′ CR7 Cristiano Ronaldo accorcia le distanze, andando a segno per l’ottava volta di fila. Gattuso centra la seconda vittoria consecutiva, dopo quella in Coppa Italia, e sale a quota 27 punti.

Napoli-Juventus risultato esatto finale 2-1.

Laperde un punto nei confronti dell’Inter restando a +3 dalla squadra di Conte, e a +5 sulla Lazio che comunque ha una partita in meno da recuperare.

Marcatori gol: 63′ Zielinski (N), 86′ Insigne (N), 90′ CR7 Cristiano Ronaldo (J).

Napoli (4-3-3): Meret; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme (69′ Lobotka), Zielinski (81′ Elmas); Callejon, Milik (90′ Llorente), Insigne. Allenatore Gattuso.

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic (50′ Rabiot), Matuidi (72′ Douglas Costa); Dybala (72′ Bernardeschi); Higuain, Ronaldo. Allenatore Sarri.

Ammoniti: Demme (N), Bentancur (J), Rabiot (J), Hysaj (N), Bernardeschi (J), De Ligt (J), Ronaldo (J).