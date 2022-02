Napoli-Barcellona streaming e diretta tv con le due formazioni pronte a scendere in campo. Dopo l’1-1 del Camp Nou, Napoli e Barcellona si affrontano nel ritorno dei sedicesimi di Europa League. Chi la spunterà nel secondo round, accederà agli ottavi di finale del torneo. Andiamo a scoprire dove vedere Napoli-Barcellona streaming e diretta tv.

Abolita la regola dei gol in trasferta

Per il 2021/22 è stato modificato il regolamento: indipendentemente dal numero di gol segnati fuori casa dalle due squadre, le partite proseguiranno ai supplementari e ai calci di rigore (se necessari) se il risultato complessivo è di parità dopo la gara di ritorno.

Napoli-Barcellona streaming live: ultime notizie formazioni

L’allenatore del Napoli Luciano Spalletti in conferenza stampa: “Se l’andata era un sogno, cos’è il ritorno? Stiamo ancora dormendo, non ci sono alchimie strane, bisogna solo giocare dal basso quando ti presseranno, come diceva Di Lorenzo, cominciare l’azione anche con loro addosso, la nostra strada è quella, dare lo sviluppo all’azione come sappiamo noi, attaccare la linea difensiva perché loro sono quelli che giocano più corti, sono nel calcio di Xavi, sono il Barcellona, senza Messi, ma hanno tanti forti e torneranno a quel livello. Per fare risultato prima del 90′ serve una squadra seria!”.

Queste le probabili formazioni di Napoli-Barcellona:

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Koulibaly, Rrahmani, Mario Rui; Demme, Fabian Ruiz; Elmas, Zielinski, Insigne; Osimhen. Allenatore Luciano Spalletti.

Barcellona (4-3-3): ter Stegen; Dest, Piqué, Araujo, Jordi Alba; F de Jong, Busquets, Pedri; Gavi, Aubameyang, Dembelé. Allenatore Xavi Hernández.

Arbitro: Sergei Karasev (Russia).

Xavi Hernández, allenatore Barcellona: “Giocheremo la partita come se avessimo vinto 2-1 o 3-1. Dobbiamo avere il dominio del gioco. Il Napoli ci metterà sotto pressione e sarà una gara molto intensa. Dovremo essere coraggiosi e creare opportunità. Non sarà facile. Sarà una battaglia per il possesso palla. Il Napoli è a un livello da Champions League, ma è un buon banco di prova per dimostrare che il Barça può competere in Europa”.

Dove vedere Napoli-Barcellona in TV senza Rojadirecta

La partita di calcio Napoli-Barcellona in diretta tv grazie a Dazn, Sky Sport Uno (201 satellite; 472 digitale terrestre), Sky Sport 4K (213 satellite) e Sky Sport (252 satellite). Fischio d’inizio dell’arbitro allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli che verrà dato alle ore 21 italiane di oggi giovedì 24 febbraio 2022.

viene trasmessa

Napoli-Barcellona streaming online gratis per gli abbonati con Sky Go e Dazn, attraverso l’apposita app su smart tv o su tutti i dispositivi mobili Android e iOS, oppure su pc e collegandosi al sito ufficiale di entrambe le piattaforme in streaming nel caso di Sky Go o Now TV (a pagamento per tutti).

Le vincitrici degli otto spareggi raggiungono il sorteggio degli ottavi del 25 febbraio, dove trovano le otto vincitrici dei gironi; le otto squadre sconfitte agli spareggi escono dalle competizioni europee 2021/22.

Come vedere Napoli-Barcellona Streaming Gratis alternativa a Rojadirecta Online



Le alternative per vedere Napoli-Barcellona online sono solamente quelle ufficiali descritte sopra. Il Live Streaming della partita che troverete su YouTube Live, Facebook Video, Periscope e quelli via web links gratis inclusi nel raccoglitore internet di Rojadirecta, non sono considerati legali.

Ripetiamo ai nostri lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che “Rojadirecta TV Online” è considerato illegale in Italia, come pure “Tarjeta Roja TV”, “Pirlotv” o “RojadirectaTV”. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.

Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale, oltre alla radiocronaca live su Radio Rai 1 della diretta streaming di Napoli-Barcellona.

