Ultime Notizie » Barcellona » ⚽ NAPOLI Barcellona Streaming Gratis, come vedere Diretta TV Oggi su Amazon Prime Video alle ore 21:00

Calcio Streaming. Il Napoli affronta il Barcellona negli ottavi di Champions League. Gli azzurri del nuovo allenatore Calzona sono noni in Serie A, mentre il Barcellona è terzo in Liga. Calzona ha detto che il Barcellona di Xavi è forte ma il Napoli non ha paura. La partita tra Napoli e Barcellona, valida per gli ottavi di finale della Champions League, si terrà alle ore 21 di oggi mercoledì21 febbraio 2024 presso lo stadio Diego Armando Maradona. Sarà Amazon Prime Video a trasmettere in diretta streaming e in esclusiva l’incontro tra le due squadre.

⚽ Napoli-Barcellona probabili Formazioni e FantaCalcio



NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Rui; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Calzona. A disposizione in panchina: Contini, Gollini, Natan, Ostigard, Olivera, Mazzocchi, Traoré, Lindstrom, Ngonge, Raspadori, Simeone.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Koundé, Araujo, Martinez, Cancelo; De Jong, Christensen, Gundogan; Yamal, Lewandowski, Pedri. Allenatore: Xavi. A disposizione in panchina: Pena, Astralaga, Raphinha, Fermin, Romeu, Roque, Felix, Roberto, Casadò, Cubarsi, Guiu, Fort.

Arbitro: Zwayer.