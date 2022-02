Barcellona-Napoli streaming e diretta tv con le due formazioni pronte a scendere in campo. Prima volta in assoluto del Barcellona alla UEFA Europa League, dopo aver vinto un totale di 13 trofei europei nel corso degli ultimi 40 anni. Il primo ostacolo del club catalano sulla strada per un altro trofeo sarà il Napoli di Spalletti alla nona presenza (record) agli ottavi di finale di UEL. Andiamo a scoprire dove vedere Barcellona-Napoli streaming e diretta tv.

Barcellona-Napoli streaming live: ultime notizie formazioni

Nell’unico precedente tra le due squadre, il Barcellona ha eliminato il Napoli agli ottavi di finale della Champions League 2019/2020: 1-1 nella gara di andata a Napoli e vittoria catalana per 3-1 nel ritorno al Camp Nou.

Queste le probabili formazioni di Barcellona-Napoli:

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen: Dest, Piqué, Araújo, Alba; Gavi, Busquets, Pedri; Traoré, Aubameyang, Dembélé Allenatore Xavi

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mário Rui; Zambo Anguissa, Fabián Ruiz; Elmas, Zieliński, Insigne; Osimhen. Allenatore Spalletti.

Dove vedere Barcellona-Napoli in TV senza Rojadirecta

La partita di calcio Barcellona-Napoli in diretta tv grazie a Dazn, Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite). Fischio d’inizio dell’arbitro rumeno Istvan Kovacs che verrà dato alle ore 18:45 italiane di oggi giovedì 17 febbraio 2022. La partita non viene trasmessa in chiaro.

Barcellona-Napoli streaming online gratis per gli abbonati con Sky Go e Dazn, attraverso l’apposita app su smart tv o su tutti i dispositivi mobili Android e iOS, oppure su pc e collegandosi al sito ufficiale di entrambe le piattaforme in streaming nel caso di SkyGo o NowTV (a

Come vedere Barcellona-Napoli Streaming Gratis alternativa a Rojadirecta Online



pagamento per tutti).

Le alternative per vedere Barcellona-Napoli online sono solamente quelle ufficiali descritte sopra. Il Live Streaming della partita che troverete su YouTube Live, Facebook Video, Periscope e quelli via web links gratis inclusi nel raccoglitore internet di Rojadirecta, non sono considerati legali.

Ripetiamo ai nostri lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che “Rojadirecta TV Online” è considerato illegale in Italia, come pure “Tarjeta Roja TV”, “Pirlotv” o “RojadirectaTV”. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.

Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale, oltre alla radiocronaca live su Radio Rai 1 della diretta streaming di Barcellona-Napoli.

