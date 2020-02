Napoli Barcellona streaming gratis link. E’ finito il conto alla rovescia per il Napoli, che questa sera al San Paolo affronterà il Barcellona nella gara di andata degli ottavi di finale di Champions League. Dopo l’ottimo lavoro di Ancelotti che ha portato alla qualificazione una squadra piena di problemi tecnici ed ambientali, toccherà dunque a Gennaro Gattuso, all’esordio assoluto come allenatore in questa competizione, guidare i suoi alla ricerca della titanica impresa di eliminare i temutissimi catalani capitanati da Leo Messi. Vediamo di seguito le ultime notizie sul match e in particolare dove vedere Napoli Barcellona streaming e diretta tv.

Napoli Barcellona streaming live: le ultime notizie sulle formazioni.

Gattuso dovrebbe affidarsi al tridente leggero con Callejon, Mertens e Insigne. A centrocampo rientra Zielinski insieme a Demme e Fabian Ruiz. Ansu Fati dovrebbe affiancare Messi e Griezmann nel tridente offensivo. A centrocampo De Jong e Busquets insieme ad Arthur, panchina per Vidal.

Le nostre probabili formazioni di Napoli Barcellona:

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mário Rui; Fabián Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, L.

Insigne. All. Gennaro Gattuso.

Barcellona (4-3-3): ter Stegen, Semedo, Piqué, Lenglet, Junior Firpo; F.de Jong, Busquets, Arthur; Ansu Fati, Messi, Griezmann. All. Quique Setién.

Arbitro: Felix Brych (Germania).

Napoli Barcellona Streaming Gratis Link Online senza Rojadirecta.



Napoli Barcellona in diretta tv a partire dalle ore 21:00 di oggi martedì 25 febbraio 2020 su Sky Sport Uno (472 del digitale terrestre e 201 del satellite) e Sky Sport (canale 252 satellite). Match fruibile in video streaming gratis per gli abbonati con Sky Go per seguire le partite di calcio online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smartphone, tablet e pc. La partita viene trasmessa in chiaro su Canale 5 e quindi anche in streaming gratis online con Mediaset Play.