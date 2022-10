Ultime Notizie » A che ora gioca il Napoli Oggi » Napoli-Ajax Streaming TV, dove vederla Gratis in Diretta e formazioni

Dove vedere Napoli-Ajax Streaming Gratis: le due formazioni si affrontano oggi mercoledì 12 ottobre 2022 alle ore 18:45 italiane (prima di Barcellona-Inter delle 21) allo Stadio Maradona di Napoli, per la quinta giornata della fase a gironi di UEFA Champions League. Tra tutte e quattro le italiane impegnate in Champions, il Napoli è l’unica che regala spettacolo e risultati: a caccia della 4a vittoria consecutiva in Europa dopo gli show contro Liverpool, Rangers e gli olandesi. Agli azzurri di Spalletti, in testa al Girone A a punteggio pieno (9 punti) e reduci infatti dal 6-1 alla Cruijff Arena, basterà un pareggio contro l’Ajax (3 punti) per la qualificazione anticipata agli ottavi di finale. Di seguito le formazioni e come vedere Napoli-Ajax streaming gratis e diretta video tv.

⚽ Napoli-Ajax Streaming Live: ultime notizie formazioni

Osimhen torna tra i convocati ma partirà dalla panchina. Ajax a Napoli senza lo squalificato Tadic e il terzino Rensch, infortunatosi nella gara di campionato contro il Volendam. Torna a disposizione Sanchez. Con quattro gol e tre assist nelle ultime cinque partite tra club e Nazionale, Khvicha Kvaratskelia del Napoli potrebbe eguagliare qui il suo record in carriera di sei partite consecutive in cui ha contribuito a gol o assist. Per quanto riguarda l’Ajax, Mohammed Kudus ha fatto gol nel primo tempo in tutte e tre le partite del girone durante questo torneo.

⚽ Le probabili formazioni di Napoli-Ajax

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Raspadori, Kvaratskhelia. Allenatore Luciano Spalletti. A disposizione in panchina: Sirigu, Marfella, Ostigard, Mario Rui, Zanoli, Zedadka, Elmas, Politano, Zerbin, Gaetano, Ndombele, Osimhen, Simeone. Indisponibili: Demme (fuori dalla lista Uefa). Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Ajax (4-3-3): Pasveer; Sanchez, Timber, Bassey, Blind; Berghuis, Alvarez, Taylor; Kudus, Brobbey, Bergwijn. Allenatore Schreuder. A disposizione in panchina: Stekelenburg, Gorter, Wijnald, Klaassen, Lucca, Grillitsch, Baas, Reeger, Magallan, Conceicao, Ocampos. Indisponibili: Rensch. Squalificati: Tadic. Diffidati: nessuno.

Arbitro: Felix Zwayer (41 anni, Germania).

Dopo le sconfitte rimediate contro Liverpool e Napoli, l’Ajax proverà ad evitare di uscire sconfitto da tre partite consecutive di UEFA Champions League per la prima volta dal novembre 2014.

⚽ Dove vedere Napoli-Ajax invece di Roja Diretta TV



Napoli-Ajax diretta in esclusiva su Sky attraverso i suoi canali digitali: Sky Sport Uno (numero 201 del satellite), Sky Sport 4K (numero 213) e Sky Sport (numero 252).

Piotr Zielinski del Napoli ha segnato tre gol nelle tre partite giocate in questa edizione di Champions League, una rete in più di quelle realizzate nelle precedenti 25 gare giocate in Coppa Campioni.

⚽ Napoli-Ajax Streaming Gratis in italiano



Telecronaca affidata a Fabio Caressa e Luca Marchegiani. Visione disponibile anche su Infinity + dove la telecronaca sarà di Riccardo Trevisani, coadiuvato al commento da Andrea Agostinelli.

Napoli-Ajax streaming gratis per gli abbonati con Sky Go utilizzabile con sistemi compatibili, telefoni cellulari e tablet, e quindi tramite computer o notebook, oppure utilizzando dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast. C’è anche l’opzione Infinity+ e infine NOW a pagamento per tutti. La partita non sarà trasmessa in chiaro su Canale 5. Infine, non si può vedere Napoli-Ajax Rojadirecta Live TV perchè considerata illegale in Italia.

Zambo Anguissa è il giocatore del Napoli che ha partecipato a più azioni da gol in questa Champions League (4, 1 gol e 3 assist – 2 distribuiti nel match di settimana scorsa ad Amsterdam).

⚽ Alternativa a Roja Live per vedere Online Napoli-Ajax Streaming Gratis

Alternative per vedere Napoli-Ajax streaming non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che “Rojadirecta TV Online” è considerato illegale in Italia, come pure quelli di “Rojadirecta Online”, “Rojadirecta Live” o “Rojadirecta Club Me”.

Streaming calcio in VPN. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter, e anche sul sito web del Corriere dello Sport, ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.