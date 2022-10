Ultime Notizie » Barcellona » Barcellona-Inter Streaming Gratis, dove vedere Diretta TV

Come guardare Barcellona-Inter Streaming Gratis. Si gioca oggi mercoledì 12 ottobre 2022 alle ore 21:00 italiane in occasione della 4a giornata del Gruppo C di UEFA Champions League. Martedì scorso a San Siro la sfida è stata decisa da Calhanoglu, questa sera al Camp Nou ci aspetta un’altra partita spettacolare: Inter seconda con 6 punti dietro al Bayern (9 punti), Barcellona dietro con 3 punti (davanti al Plzen con zero). Di seguito probabili formazioni e tutte le info per vedere Barcellona-Inter streaming gratis e diretta video tv.

Barcellona-Inter Streaming Live: ultime notizie formazioni

In casa Barcellona > Christensen non sta bene ed non è stato convocato: gioca Piqué. In attacco ballottaggio Ansu Fati-Torres. De Jong e Kessie recuperano per la panchina. In casa Inter > Inzaghi ha provato Dumfries e Dimarco sulle fasce, quindi favoriti su Darmian e Gosens. Asllani in panchina, Calhanoglu torna regista affiancato da Mkhitaryan. Dietro la difesa titolare.

⚽ Le probabili formazioni di Barcellona-Inter

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Eric Garcia, Balde; De Jong, Busquets, Pedri; Dembelé, Lewandowski, Raphinha. Allenatore Xavi.

Inter (3-5-1-1): Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko. Allenatore Inzaghi.

Arbitro: Szymon Marciniak (Polonia).

⚽ Dove vedere Barcellona-Inter in TV



Barcellona-Inter diretta esclusiva su Amazon Prime Video, che app si può scaricare su smart tv di ultima generazione ure sulle console di gioco come PlayStation o Xbox. Sarà Sandro Piccinini a curare la telecronaca di Barcellona-Inter per Amazon Prime Video. Al suo fianco ci sarà Massimo Ambrosini per il commento tecnico.

⚽ Barcellona-Inter Streaming Gratis alternativa dall’estero in italiano



Barcellona-Inter streaming gratis per gli abbonati attraverso Amazon Prime Video: potete scaricare l’app su smartphone e tablet oppure collegarsi al portale ufficiale effettuando l’accesso tramite pc o notebook.

⚽ Opzioni per vedere Online Barcellona-Inter Streaming Gratis

Alternative per vedere Barcellona-Inter non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che “Rojadirecta TV Online“, “Rojadirecta Live” o “Rojadirecta Club Me“, tutte opzioni non legali in Italia.

I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana, anche quelli raggiungibili in VPN. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.