Dove vedere Napoli-Liverpool Streaming Gratis: le due formazioni si affrontano oggi mercoledì 7 settembre 2022 alle ore 21 italiane (stessa ora di Inter-Bayern Monaco) per la prima giornata del Gruppo A della fase a gironi di UEFA Champions League.

Dopo due anni di attesa il Napoli ritorna in Champions: sta per finire l’attesa di questa meravigliosa notte europea contro il Liverpool di Klopp allo stadio “Diego Armando Maradona” dove sono attesi 55 mila spettatori. Di seguito le informazioni per vedere Napoli-Liverpool streaming gratis e diretta video tv.

Spalletti (operato alla clavicola) ha caricato l’ambiente: “L’urlo The Champions lo sentiranno anche da Anfield”.

Napoli-Liverpool Streaming Live: ultime notizie formazioni

Napoli e Liverpool si affrontano per la 7a volta nelle coppe europee, la 5a in Champions League. In Champions i precedenti sono molto recenti: nella fase a gironi 2018-19 si registrò entrambe le squadre si imposero 1-0 in casa, mentre nel 2019-20 il Napoli vinse 2-0 al San Paolo e pareggiò 1-1 ad Anfield. Le due squadre si sono incrociate anche nella fase a gironi di Europa League 2010-11: in quel caso 0-0 a Napoli e 3-1 per i Reds in Inghilterra. Il bilancio complessivo, quindi, è in perfetta parità: 2 vittorie a testa e 2 pareggi.

Nell’ultimo turno di Premier League, i Reds non sono andati oltre lo 0-0 nel derby contro l’Everton.

⚽ Le probabili formazioni di Napoli-Liverpool

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore Spalletti. A disposizione in panchina: Sirigu, Marfella, Juan Jesus, Ostigard, Zanoli, Olivera, Elmas, Ndombele, Gaetano, Lozano, Raspadori, Simeone. Indisponibili: Demme.

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Thiago, Fabinho, Milner; Salah, Nunez, Diaz. Allenatore Klopp. A disposizione in panchina: Adrian, Davies, Gomez, Tsimikas, Phillips, Arthur, Elliott, Bajcetic, Firmino, Jota. Indisponibili: Konaté, Henderson, Carvalho.

Arbitro: De Cerro Grande. Guardalinee: Cebrian Devis e Porras Ayuso. Quarto uomo: Soto Grado. VAR: Hernandez. Assistente VAR: Estrada Fernandez.

⚽ Dove vedere Napoli-Liverpool invece di Rojadirecta TV



Napoli-Liverpool diretta in esclusiva su Prime Video con commenti, interviste e highlights saranno disponibili in live streaming e on demand, inclusi con l’abbonamento Amazon Prime, senza costi aggiuntivi.

Telecronaca di Napoli-Liverpool su Amazon Prime Video affidata a Sandro Piccinini, con commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Il Napoli cercherà fiducia dal suo nuovo acquisto Khvicha Kvaratskhelia, dato che 9 dei suoi ultimi 13 gol con il club sono arrivati in casa. Anche Mohamed Salah del Liverpool dovrebbe prendere parte alla festa, dato che 6 dei suoi ultimi 7 gol in UCL sono arrivati in trasferta.

⚽ Napoli-Liverpool Streaming Gratis in italiano



Napoli-Liverpool streaming gratis riservato per i soli clienti Prime di Amazon, su ogni smart tv attraverso l’applicazione di Amazon Prime Video. La suddetta app è disponibile su Sky Q e potrà essere utilizzata anche tramite le console di gioco PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X), oltre che attraverso i dispositivi Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Gli azzurri si presentano alla sfida dopo il successo per 2-1 in campionato sulla Lazio all’Olimpico, arrivato in rimonta grazie ai gol di Kim e Kvaratskhelia che hanno ribaltato l’iniziale vantaggio dei biancocelesti firmato da Zaccagni.

Alternativa a Rojadirecta per vedere Online Napoli-Liverpool Streaming Gratis

Alternative per vedere Napoli-Liverpool non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che “Rojadirecta TV Online” è considerato illegale in Italia, come pure quelli di “Rojadirecta Online”, “Rojadirecta Live” o “Rojadirecta Club Me”.

I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter, e anche sul sito web del Corriere dello Sport, ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.